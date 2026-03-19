Tennis, Wta Miami: Cocciaretto supera Semenistaja, al 2° turno trova Gauff
Seppure con 24 ore di ritardo, buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nel 'Miami Open', quarto Wta 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.411.725 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la 'casa' dei Miami Dolphins di football Nfl), in Florida.
La 25enne di Fermo, n.44 WTA, al rientro nel tour dopo un mese di stop a causa di un problema alla coscia sinistra, sorteggiata nella parte bassa del tabellone (quella presieduta da Swiatek e Gauff), ha battuto all'esordio per 6-4 6-1, in poco meno di un'ora e un quarto di partita, la lettone Darja Semenistaja, n.103 del ranking, promossa dalle qualificazioni, superata per la terza volta in altrettante sfide, vincendo il suo primo match in cinque partecipazioni a Miami.
Sarà dunque Cocciaretto l'avversaria d'esordio per la statunitense Coco Gauff, n.4 del ranking e del seeding, che ad Indian Wells si è ritirata al terzo turno contro la filippina Alexandra Eala. La 22enne di Delray Beach, Florida, è in vantaggio per 3-1 nel bilancio dei confronti diretti ma l'azzurra ha vinto proprio il più recente, disputato al secondo turno sul cemento di Doha il mese scorso. Nelle quattro precedenti partecipazioni al main draw del '1000' della Florida la marchigiana non aveva mai vinto un match, perdendo contro Hunter (2021, dopo aver superato le qualificazioni), Kostyuk (2023), Osaka (2024) e Cirstea (2025).