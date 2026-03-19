Tennis, Wta Miami: Cocciaretto supera Semenistaja, al 2° turno trova Gauff

Sarà dunque Cocciaretto l'avversaria d'esordio per la statunitense Coco Gauff, n.4 del ranking e del seeding, che ad Indian Wells si è ritirata al terzo turno contro la filippina Alexandra Eala. La 22enne di Delray Beach, Florida, è in vantaggio per 3-1 nel bilancio dei confronti diretti ma l'azzurra ha vinto proprio il più recente, disputato al secondo turno sul cemento di Doha il mese scorso. Nelle quattro precedenti partecipazioni al main draw del '1000' della Florida la marchigiana non aveva mai vinto un match, perdendo contro Hunter (2021, dopo aver superato le qualificazioni), Kostyuk (2023), Osaka (2024) e Cirstea (2025).