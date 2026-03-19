Volley, Champions femminile: Scandicci supera il Fenerbahce e vola in final four

19 Mar 2026 - 18:05
© Scandicci Twitter

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Scandicci si è qualificata alla Final Four della Champions League di volley femminile. Le Campionesse del Mondo si erano presentate forti della vittoria per 3-0 ottenuta contro il Fenerbahce nell'andata dei quarti di finale.

Nella sfida di ritorno alla Burhan Felek Salonu, le toscane spinte dal duo formato da Kate Antropova (30 punti e 7 ace) e Avery Skinner (16 punti, di cui 6 nel set finale) si sono imposte al golden set dopo la sconfitta per 3-1. In semifinale Scandicci sfiderà le turche dell'Eczacibasi.

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