Rugby, Sei Nazioni: Ferrari, Nicotera e Menoncello nel XV ideale del torneo

19 Mar 2026 - 16:44

Sono tre gli Azzurri votati dagli appassionati di tutto il mondo e inseriti nel XV ideale del Guinness Sei Nazioni 2026 conclusosi la settimana scorsa con la vittoria della Francia. A rappresentare l'Italia nella formazione ideale di una delle più vibranti edizioni del Torneo sono il pilone destro della Benetton Rugby Simone Ferrari, veterano della prima linea azzurra e Player of the Match nella vittoria inaugurale di Roma contro la Scozia del 7 febbraio, ed il compagno di Club Tommaso Menoncello, a sua volta eletto migliore in campo un mese più tardi all'Olimpico nello storico successo sull'Inghilterra. Insieme a loro, il tallonatore friulano dello Stade Francais Giacomo Nicotera, a sua volta ex Benetton, sempre titolare della maglia numero due della Nazionale nel corso del Sei Nazioni. Nel XV ideale del Torneo immancabile una forte componente francese, con l'estremo Ramos - autore del calcio decisivo per il successo finale transalpino - insieme all'ala Bielle-Biarrey MVP in carica della manifestazione, il mediano di mischia e campione olimpico Antoine Dupont e il seconda linea Guillard; quattro anche gli irlandesi (McCloskey, il capitano Doris, Conan e Beirne) mentre la Scozia, come l'Italia, è rappresentata da tre atleti: l'ala Steyn, il flanker Rory Darge e il numero dieci Finn Russell. Il pilone Rhys Carrè completa la formazione titolare, unico atleta gallese votato nel XV del Torneo.

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