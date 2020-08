NBA, si riparte da Bucks-Magic: ecco il nuovo calendario playoff

Come annunciato ieri con un comunicato ufficiale, la NBA è pronta a tornare in campo dopo il boicottaggio iniziato mercoledì per protesta per il caso Blake. I playoff riprenderanno proprio dalla partita simbolo della protesta, gara-5 tra Milwaukee e Orlando, saltata per volere dei giocatori dei Bucks, che hanno dato il via alla protesta che ha fermato i playoff negli ultimi giorni.