NBA, si torna in campo: i playoff riprendono sabato

USA

Adesso c'è il giorno per la ripresa dei playoff NBA, che ricominceranno ufficialmente sabato dopo tre giorni di boicottaggio in segno di protesta per il caso Blake. L'annuncio, atteso dopo l’accordo raggiunto ieri tra i giocatori per ritornare in campo, è arrivato con un comunicato congiunto di NBA e NBPA: “Abbiamo concordato di riprendere a giocare a partire da sabato 29 agosto”.

“Ieri abbiamo avuto una conversazione produttiva tra tutte le componenti - giocatori, allenatore, staff e dirigenti - riguardo le prossime mosse e le azioni da compiere per supportare la giustizia sociale e l’uguaglianza - si legge nel comunicato - Erano presenti i rappresentati di tutte le 13 squadre impegnate a Orlando e tutte hanno concordato nel riprendere a giocare a partire da sabato 29 agosto”.

Una decisione che però non spegne le proteste. Lega e giocatori hanno annunciato infatti l’idea di promuovere in maniera diversa le azioni portate avanti dalla NBA nei confronti delle problematiche razziali che affliggono gli Stati Uniti. Il piano prevede la creazione di una "coalizione per la giustizia sociale, con rappresentanti dei giocatori, degli allenatori e dei governatori, che si focalizzerà su un'ampia serie di questioni, compreso l'aumento dell'accesso al voto, la promozione dell'impegno civile e il sostegno per significative riforme della polizia e della giustizia penale".

Vedi anche Basket Nba, caso Blake: Michael Jordan decisivo nella mediazione tra club e giocatori