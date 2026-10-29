NBA, partenza a "razzo" per Houston: quinta vittoria di fila per i texani

Houston non partiva con un record di 5 vittorie e 0 sconfitte da 12 anni. Erano i Rockets allenati da Kevin McHale. Quelli di James Harden e Dwight Howard, che terminarono la regular season in vetta alla Western Conference con un record di 56-26, e ai Playoff si arresero ai futuri campioni NBA dei Golden State Warriors. Oggi quella squadra è cambiata, non l'obiettivo finale: arrivare alle Finals. Siamo ancora all'inizio ma la strada è quella giusta. Tanto, se non tutto, dipenderà dalla forma fisica delle sue star Kevin Durant e Alperen Sengun. Non è da sottovalutare, però, l'apporto di alcuni giocatori chiave che sono stati assenti l'anno scorso. Adams e VanVleet hanno infatti il potenziale per cambiare le sorti del roster.