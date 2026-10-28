Basket, Eurolega: Bologna ci prova, ma crolla 74-91 contro lo Zalgiris

Bologna ci prova, lotta, ma alla fine si arrende allo Zalgiris Kaunas: al Paladozza passano gli ospiti 74-91, nel Round 8 di Eurolega. I lituani superano così proprio la Virtus in classifica, con una vittoria importante nel segno di Valanciulas e Tubelis: l'ex Memphis Grizzlies è stato protagonista fin dal primo quarto, chiudendo la gara con 17 punti e 11 rimbalzi. Una prova a facce alterne per le V-nere, che giocano un primo quarto da protagoniste, ma si fanno rimontare e vanno sotto di due a fine primo tempo. Dall'intervallo, poi, lo Zalgiris alza i giri del motore e si porta a +12, e nell'ultimo quarto Bologna prova a rispondere con il solito Alston, ma la squadra di Masiulis ha un altro ritmo e stacca i padroni di casa addirittura di 17 punti, fissando così il risultato finale: i ragazzi di Mumbrù incassano dunque la seconda sconfitta consecutiva in Eurolega dopo quella con l'Hapoel Tel Aviv.