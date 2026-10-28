Basket, Eurolega: Bologna ci prova, ma crolla 74-91 contro lo Zalgiris

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Bologna ci prova, lotta, ma alla fine si arrende allo Zalgiris Kaunas: al Paladozza passano gli ospiti 74-91, nel Round 8 di Eurolega. I lituani superano così proprio la Virtus in classifica, con una vittoria importante nel segno di Valanciulas e Tubelis: l'ex Memphis Grizzlies è stato protagonista fin dal primo quarto, chiudendo la gara con 17 punti e 11 rimbalzi. Una prova a facce alterne per le V-nere, che giocano un primo quarto da protagoniste, ma si fanno rimontare e vanno sotto di due a fine primo tempo. Dall'intervallo, poi, lo Zalgiris alza i giri del motore e si porta a +12, e nell'ultimo quarto Bologna prova a rispondere con il solito Alston, ma la squadra di Masiulis ha un altro ritmo e stacca i padroni di casa addirittura di 17 punti, fissando così il risultato finale: i ragazzi di Mumbrù incassano dunque la seconda sconfitta consecutiva in Eurolega dopo quella con l'Hapoel Tel Aviv.
LA PARTITA
A partire meglio è la Virtus, soprattutto nel segno di Frazier, autore di 11 punti solo nel primo quarto: dopo i primi dieci minuti, infatti, le V-nere conducono per 22-14. La reazione degli ospiti non tarda ad arrivare, con Valanciulas tra i protagonisti per tutto il secondo quarto. Ma è subito dopo l'intervallo che arriva la svolta per lo Zalgiris: ancora Valanciulas, insieme a Tubelis e alle due triple consecutive di Sleva cambiano la partita e portano il parziale sul 53-65 nonostante le schiacciate di Aliou Diarra. Nell'ultimo quarto, dopo una prima reazione di Bologna, lo Zalgiris prende definitivamente il comando anche grazie a un ispirato Brown, che chiude la gara con 14 punti: al Paladozza finisce 74-91 per i lituani.