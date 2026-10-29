Volley: Mondiale per Club maschile, Perugia difendere il titolo

È stato pubblicato il calendario ufficiale del Mondiale per Club FIVB di pallavolo maschile 2026, con i biglietti in vendita da domani venerdì 30 ottobre alle ore 10:00. Otto club di quattro continenti si contenderanno il titolo iridato a Katowice, Sosnowiec e Czestochowa, in Polonia, dal 15 al 20 dicembre. La fase a gironi è in programma da martedì 15 a giovedì 17 dicembre in due location differenti. Il Girone A giocherà all'Arena Sosnowiec e il Girone B all'Arena Katowice, con due partite al giorno in ciascuna sede. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase finale a Czestochowa. Le Semifinali sono previste sabato 19 dicembre alla DMD Arena Czestochowa e domenica 20 dicembre seguiranno le Finali per la medaglia di bronzo e d'oro. Girone A: Aluron CMC Warta Zawiercie (POL), Vôlei Renata (BRA), Ziraat Bankkart (TUR), Foolad Sirjan Iranian (IRI) Girone B: Sir Sicoma Monini Perugia (ITA), Jakarta Bhayangkara Presisi (INA), Al Ahly SC (EGY), Sada Cruzeiro (BRA).