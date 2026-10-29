Coppa Davis, presentate le Final 8 a Bologna, Abodi: "Occasione per dimostrare valore Italia"

Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha detto: "Ospitare per il secondo anno consecutivo le Final 8 di Coppa Davis è un grande orgoglio per tutta l'Emilia-Romagna. Abbiamo ancora negli occhi le immagini della vittoria azzurra dello scorso novembre, la passione del pubblico, la gioia di una squadra che proprio a Bologna ha scritto un'altra pagina della storia del tennis italiano. Sono emozioni che vanno oltre il risultato sportivo, perché riescono a unire le persone, a farle sentire parte di una stessa comunità. È questa una delle grandi forze dello sport, ed è anche il motivo per cui crediamo così tanto nel valore di appuntamenti come la Coppa Davis. Tornare a ospitare le migliori nazionali del mondo significa offrire al nostro territorio un'altra straordinaria occasione per vivere insieme questa passione e confermare l'Emilia-Romagna come punto di riferimento per il grande sport internazionale. Un risultato che nasce dalla capacità di lavorare insieme, dalla collaborazione tra istituzioni e Federazione e da una tradizione sportiva profondamente radicata nelle nostre comunità, che vogliamo continuare a sostenere e far crescere. Agli Azzurri va tutto il nostro sostegno, con l'augurio di vivere ancora una volta giornate indimenticabili".