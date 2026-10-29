Coppa Davis, presentate le Final 8 a Bologna, Abodi: "Occasione per dimostrare valore Italia"

"La presentazione di oggi è l'occasione per ribadire il valore di un percorso che sta portando questa Federazione e le sue discipline a raggiungere traguardi storici. Non è un solo una questione di competitività sportiva, ma di presenza nella quotidianità sempre più diffusa, a partire dalle scuole. È un risultato straordinario, che testimonia la profonda trasformazione della Federazione Italiana Tennis e Padel che, guidata dal Presidente Binaghi, è stata capace di coniugare successi sportivi di livello internazionale, investimenti strategici e una solida capacità organizzativa e gestionale". Lo ha detto Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, nel corso della presentazione delle Final 8 di Davis Cup by Generali 2026 in programma dal dal 24 al 29 novembre alla BolognaFiere Arena.
A un anno di distanza dall'aver centrato una storica tripletta consecutiva, il Team Italia tornerà in campo per cercare il poker, conquistando così il quinto titolo della sua storia. "A questa crescita ha contribuito in maniera determinante anche l'organizzazione in Italia di grandi eventi tennistici internazionali, dalle Nitto ATP Finals alla Coppa Davis che poi passerà il testimone all'ultimo evento della stagione con le Next Gen Finals a Reggio Calabria. Il Governo continuerà a sostenere anche economicamente questo processo di crescita - ha aggiunto Abodi - contribuendo in modo significativo al successo di questi eventi che consentiranno alla FITP, nell'ambito di una preziosa e proficua collaborazione con la nostra società Sport e Salute, di incrementare gli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture soprattutto nelle realtà socialmente più fragili, che hanno bisogno di una maggior presenza dello sport inteso come 'difesa immunitaria', strumento di partecipazione, promozione del territorio e sviluppo della nostra Nazione"
"La fase finale della Coppa Davis a Bologna sarà ancora una volta una straordinaria occasione per celebrare il valore della nostra Nazionale, ma anche di rappresentare l'emblema di una componente del movimento sportivo italiano che ha dimostrato di essere vincente e convincente", ha dichiarato.
Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha detto: "Ospitare per il secondo anno consecutivo le Final 8 di Coppa Davis è un grande orgoglio per tutta l'Emilia-Romagna. Abbiamo ancora negli occhi le immagini della vittoria azzurra dello scorso novembre, la passione del pubblico, la gioia di una squadra che proprio a Bologna ha scritto un'altra pagina della storia del tennis italiano. Sono emozioni che vanno oltre il risultato sportivo, perché riescono a unire le persone, a farle sentire parte di una stessa comunità. È questa una delle grandi forze dello sport, ed è anche il motivo per cui crediamo così tanto nel valore di appuntamenti come la Coppa Davis. Tornare a ospitare le migliori nazionali del mondo significa offrire al nostro territorio un'altra straordinaria occasione per vivere insieme questa passione e confermare l'Emilia-Romagna come punto di riferimento per il grande sport internazionale. Un risultato che nasce dalla capacità di lavorare insieme, dalla collaborazione tra istituzioni e Federazione e da una tradizione sportiva profondamente radicata nelle nostre comunità, che vogliamo continuare a sostenere e far crescere. Agli Azzurri va tutto il nostro sostegno, con l'augurio di vivere ancora una volta giornate indimenticabili".
Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, ha aggiunto: "Dal calcio al ciclismo, dalla pallavolo all'atletica, fino ai motori e a una tradizione tennistica secolare, la nostra città vive e respira sport ogni giorno. I nostri circoli di quartiere, l'energia delle associazioni sportive e l'impegno quotidiano sui territori raccontano la nostra idea di sport: non solo grande spettacolo, ma anche benessere psicofisico, partecipazione e inclusione sociale per tutte e tutti. Per il quarto anno consecutivo, grazie alla sinergia con la Regione Emilia-Romagna e BolognaFiere, la nostra città si conferma la casa dei grandi eventi internazionali, accogliendo atlete, atleti, delegazioni e tifosi da tutto il mondo con il calore e l'energia di sempre. Ai campioni che scenderanno in campo e al pubblico giunto da ogni parte d'Italia e del mondo va il saluto più caloroso della nostra amministrazione".