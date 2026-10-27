NBA, i Thunder perdono (altri) pezzi: dopo Williams si fa male anche Wallace. La "dinastia" è già a rischio?

La "dinastia" dei Thunder rischia di spegnersi sul nascere. Il futuro di Oklahoma City è già in bilico dopo meno di una settimana dall'inizio della stagione. Sono due gli infortuni gravi che hanno colpito la squadra di Mark Daigneault. Jalen Williams ha riportato una frattura del perone e una lussazione della caviglia sinistra. Cason Wallace ha subito una lesione del labbro glenoideo della spalla sinistra. «Abbiamo ancora tantissimo basket davanti, dobbiamo capire quali saranno i prossimi passi», ha detto il Gm di OKC, Sam Presti, che adesso dovrà cercare di risollevare una franchigia alle prese anche con altre defezioni, quelle di Alex Caruso e Chet Holmgren, usciti malconci dalle prime uscite, e con lo spauracchio del Second Apron.