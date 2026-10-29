Olimpiadi: Durban candidata per il Sudafrica ai Giochi 2036 o 2040

29 Ott 2026 - 16:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Sudafrica ha annunciato che Durban, città sulla costa orientale, è la candidata prescelta per ospitare le prime Olimpiadi in Africa. Il Paese intende candidarsi per l'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici estivi del 2036 o del 2040. Il Comitato Olimpico Internazionale selezionerà la città ospitante per il 2036 a metà del 2029. La decisione di puntare su Durban - la terza città più grande del Sudafrica - è stata resa nota da Lwandile Simelane, presidente ad interim del Comitato olimpico sudafricano. Secondo Simelane, Durban sarà la città principale della candidatura sudafricana, ma è probabile che si tratti di una "candidatura diffusa", che prevederebbe lo svolgimento di alcuni eventi in altre località.

Ultimi video

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

00:47
MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

00:33
DICH MUSETTI POST TIAFOE 28/10 DICH

Musetti: "Ero molto concentrato e questo ha fatto la differenza"

01:03
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

02:21
Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

02:15
Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:45
A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

00:50
Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

00:57
Primo field goal per gli Steelers

Primo field goal per gli Steelers

03:37
Gli inni nazionali prima del match

Gli inni nazionali prima del match

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Red Bull Bridge Bars: van Tonder attraversa 600 barre sospese sotto il ponte Bloukrans

Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:00
Volley: Mondiale per Club maschile, Perugia difendere il titolo
16:15
MotoGp: 15 anni fa la tragedia di Simoncelli, genitori davanti sua targa a Sepang
16:00
Olimpiadi: Durban candidata per il Sudafrica ai Giochi 2036 o 2040
15:57
Coppa Davis, presentate le Final 8 a Bologna, Abodi: "Occasione per dimostrare valore Italia"
15:00
Il judo internazionale torna a Napoli dopo 50 anni, domani al via gli Europei Under 23