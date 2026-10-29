Olimpiadi: Durban candidata per il Sudafrica ai Giochi 2036 o 2040

Il Sudafrica ha annunciato che Durban, città sulla costa orientale, è la candidata prescelta per ospitare le prime Olimpiadi in Africa. Il Paese intende candidarsi per l'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici estivi del 2036 o del 2040. Il Comitato Olimpico Internazionale selezionerà la città ospitante per il 2036 a metà del 2029. La decisione di puntare su Durban - la terza città più grande del Sudafrica - è stata resa nota da Lwandile Simelane, presidente ad interim del Comitato olimpico sudafricano. Secondo Simelane, Durban sarà la città principale della candidatura sudafricana, ma è probabile che si tratti di una "candidatura diffusa", che prevederebbe lo svolgimento di alcuni eventi in altre località.