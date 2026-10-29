Il judo internazionale torna a Napoli dopo 50 anni, domani al via gli Europei Under 23

Anche il judo è protagonista a Napoli nell'anno da Capitale Europea dello Sport: presentati questa mattina nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo i campionati Europei under 23 che saranno ospitati da domani a domenica al PalaVesuvio di Ponticelli (ingresso gratuito). In gara si affronteranno i quasi 300 migliori giovani atleti del continente, provenienti da 35 nazioni. Saranno 18 i judoka italiani (9 uomini e 9 donne) chiamati a confrontarsi con i rappresentanti delle altre compagini in sette categorie di peso, i cui titoli individuali verranno assegnati nelle prime due giornate della manifestazione. Domenica invece è in programma il torneo a squadre miste. L'Italia torna così a ospitare un grande campionato continentale giovanile di judo dopo gli Europei Junior di Roma '99 e a 50 anni dall'ultima rassegna internazionale disputata a Napoli. "Questo evento così importante testimonia ancora di più la centralità della città nel panorama delle competizioni sportive internazionali - commenta il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi -. Gli Europei under 23 di judo hanno un valore particolare perché Napoli ha dato tantissimi campioni a questa disciplina, quindi si tratta anche di un riconoscimento del valore della scuola partenopea. In questo percorso - aggiunge Manfredi - il PalaVesuvio si conferma un presidio fondamentale per la città: un impianto polifunzionale valorizzato, capace di ospitare grandi manifestazioni di livello mondiale e, al tempo stesso, di fungere da punto di riferimento sociale e sportivo per il territorio". Alla conferenza di presentazione della kermesse hanno partecipato anche gli assessori allo Sport e alla Legalità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante e Antonio De Iesu, il presidente del settore judo della Fijlkam, Giuseppe Matera, il segretario generale dell'European Judo Union, Martin Poiger, il direttore tecnico della nazionale italiana di judo, Raffaele Parlati, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli e il consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella. Presenti inoltre alcuni protagonisti del judo napoletano e italiano, capitanati da Pino Maddaloni: con l'oro olimpico ai Giochi di Sidney 2000, c'erano Gennaro Pirelli, bronzo mondiale e campione europeo in carica, Assunta Scutto, campionessa mondiale e vicecampionessa iridata nel 2026, Manuel Parlati, campione europeo under 23 in carica e Michela Terranova, campionessa europea juniores 2025.