Nba: Minnesota e Denver guidano a Ovest, Lakers ko nel giorno dell'omaggio a Kobe Bryant

NBA

La formazione di Los Angeles svela la statua dedicata al suo campione e gioca con la divisa nera ribattezzata "Black Mamba", ma esce sconfitta: 114-106 per i Nuggets alla Crypto.com Arena

Lakers, svelata la statua di Kobe Bryant





















© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La notte dell'Nba è quella del sentito omaggio dei Lakers a Kobe Bryant, con l'inaugurazione della statua dedicata alla leggenda Nba, scomparsa quattro anni fa con la figlia Gianna. L'iniziativa non porta fortuna alla formazione di Los Angeles, che viene sconfitta 114-106 dai Denver Nuggets. Jokic e compagni guidano a Ovest coi Minnesota Timberwolves, che travolgono Milwaukee (129-105). Dallas regola i Knicks, Indiana ko contro Golden State.

MILWAUKEE BUCKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 105-129

Non c'è storia a Milwaukee, dove i Minnesota Timberwolves affondano ogni speranza di rimonta dei padroni di casa con un terzo quarto travolgente: Towns e compagni infliggono un parziale di 39-22, volano sul +27 e non si voltano più indietro. Arriva così la vittoria che crea una nuova coppia di testa nella Western Conference: i T'Wolves guidano con Denver (36-16), mentre a Est i Bucks sono terzi nonostante il terzo ko consecutivo (33-19). La partita è talmente a senso unico che Milwaukee non schiera Giannis Antetokounmpo, lasciato solo al comando dalel assenze di Lillard e Middleton, negli ultimi minuti di gara. Per lui solo 17 punti, con due protagonisti a sopresa nei Bucks: AJ Green chiude con 27 punti e 7/8 da tre, Crowder ne realizza 21. I grandi protagonisti sono però gli ospiti, con un Anthony Edwards da 26 punti e nove assist a guidare una squadra che ne porta altri quattro in doppia cifra: Towns (19) è il secondo violino, precedendo Conley (18), Reid (17) e un Gobert da 16 punti e 11 rimbalzi.

LOS ANGELES LAKERS-DENVER NUGGETS 106-114

La notte dei Los Angeles Lakers non sarà ricordata tanto per la sconfitta in campo, dove i Nuggets passano col punteggio di 114-106 dopo il +10 di metà gara e un finale da formichina, bensì per ciò che accade fuori dalla Crypto.com Arena. La formazione losangelina ha infatti inaugurato la statua dedicata a Kobe Bryant, scomparso con la figlia Gianna il 26 gennaio 2020, in una data simbolica: l'8 febbraio 2024 racchiude i due numeri di Kobe (8 e 24) e quello della figlia (2). La posa è stata scelta da Kobe stesso ed è quella dopo gli 81 punti segnati ai Raptors, nella seconda miglior prestazione Nba di sempre dopo Wilt Chamberlain. Presenti all'inaugurazione Phil Jackson, Pau Gasol, Metta World Peace e tante altre leggende dell'Nba, con la moglie Vanessa che annuncia: "Ci saranno tre statue di Kobe fuori dall'arena, una con il numero 8, una con il numero 24 e una in cui abbraccia sua figlia Gianna". Kobe sarà inserito nella Star Plaza della Crypto.com Arena con le altre leggende dei Lakers: Magic Johnson, Terry West, Shaq, Kareem-Abdul Jabbar ed Elgin Baylor.

Per omaggiarlo, i Lakers sono scesi in campo con un soprammaglia col numero 24 e il nome Bryant sulle spalle, giocando poi la gara con la divisa "Black Mamba", che era stata studiata e disegnata proprio con Kobe: total black ed effetto serpente nel disegno della maglia, già utilizzata in passato. Una combinazione che non ha portato fortuna, nonostante i 32 punti di Anthony Davis e i 25 di LeBron James (con nove rimbalzi e sette assist). I Nuggets hanno infatti giocato da campioni, contenendo Reaves (15 punti e 10 assist) e compagni per poi contrattaccare con efficacia: top-scorer Jamal Murray con 29 punti e 11 assist, davanti a Porter Jr. (27) e ad uno Jokic che ha sfiorato la tripla doppia con 24 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Il successo ha consentito ai Nuggets di mantenere la vetta della Western Conference, in tandem con Minnesota (36-16) e con tre successi consecutivi, mentre i Lakers restano noni con uno score di 27-26.

NEW YORK KNICKS-DALLAS MAVERICKS 108-122

Jalen Brunson si allunge alla lunga lista degli infortunati dei Knicks e questi ultimi non riescono a reggere l'impatto dei Dallas Mavericks, che volano sul +16 nel terzo quarto e non si voltano più indietro, controllando autorevolmente la sfida e sconfiggendo 122-108 i newyorkesi a domicilio. Senza Brunson, la stella e il leader dei padroni di casa è un Donte DiVincenzo che non delude: 36 punti per lui, che precede un Josh Hart in tripla doppia da 23 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Alle loro spalle le buone prove di McBride (21) e Achiuwa (13+16 rimbalzi), ma questo quartetto non basta per evitare la sconfitta: ai Knicks manca qualcosa e viene confermato il loro terzo posto a Est (33-19). Ottava posizione a Ovest (29-23), invece, per quei Dallas Mavericks che centrano il terzo successo consecutivo e vengono trascinati da Luka Doncic: 29 punti, 8 rimbalzi e 8 assist per lui, che precede l'ex di giornata Tim Hardaway Jr. (19) e Derrick Jones (18). Buone anche le prestazioni per Irving (16) e Josh Green (15), ma la differenza la fa tutta Luka Magic: 27 punti nella ripresa per lo sloveno, tirando al 54.2% dal campo.

INDIANA PACERS-GOLDEN STATE WARRIORS 109-131

Steph Curry si riprende, dopo la gara sottotono da nove punti a Philadelphia, e trascina i Golden State Warriors al quarto successo nelle ultime cinque gare (il terzo consecutivo), giocate tutte in trasferta nel filotto esterno degli ex campioni Nba. Una Golden State ispirata tira col 17/32 da tre, vola sul +12 a metà gara (70-58) e non si volta più indietro, sfondando anche i venti punti di vantaggio per poi chiudere sul 131-109 a Indiana. I Pacers vengono travolti da un grande Steph Curry, che inizia con un 7/7 da tre e un primo tempo da 29 punti, per poi chiudere con delle statistiche da titolo: 42 punti con 15/22 dal campo e 11/16 dalla distanza. Alle sue spalle brilla Kuminga (18), in una formazione che porta tre giocatori in doppia cifra dalla panchina e beneficia del 5/8 dal campo di Gui Santos (13). Prova estremamente sottotono invece per i Pacers, che affondano con un Haliburton da 5 punti e 11 assist: i migliori sono Siakam e Turner, rispettivamente con 16 e 15 punti. Numeri deludenti che certificano il ko di Indiana, sempre sesta a Est (29-24). I Warriors mantengono invece l'11a piazza a Ovest: 24-25 il loro score.



BROOKLYN NETS-CLEVELAND CAVALIERS 95-118

Non si ferma più la marcia dei Cleveland Cavaliers, che approfittano delle assenze a pioggia nelle fila dei Nets per ottenere l'ottavo successo consecutivo e consolidare il loro secondo posto nell'Eastern Conference (34-16), dove i rivali restano in 11a piazza (20-31) e subiscono la terza sconfitta di fila. Mai in gara Brooklyn, contro una formazione che ha vinto 16 delle ultime 17 sfide: i Cavs volano sul +21 con un terzo quarto da 31-18 (90-69) e approfittano del 39.8% al tiro dei rivali. I Nets hanno il solo Mikal Bridges in buona serata, con 26 punti e 5 assist, mentre Cam Thomas chiude a quota 17. Decisamente più impattante la gara di Cleveland, con un Donovan Mitchell in grande spolvero (27) e le doppie doppie di Mobley e Allen: 14 punti per entrambi, con 12 e 10 rimbalzi. Brillano i Cavaliers, che ne portano cinque in doppia cifra, e Brooklyn va ancora ko.



ORLANDO MAGIC-SAN ANTONIO SPURS 127-111

I Magic ritrovano a sorpresa un tiro da tre efficace, tirando al 59.3% in una stagione che li vede brillare in negativo come seconda peggior squadra della lega in questa statistica, e dominano contro gli Spurs. San Antonio viene subito travolta con un primo tempo da 61-44, prova a reagire con un quarto quarto da 41 punti e viene ricacciata indietro, perdendo 127-111 senza appello contro Orlando. Brilla in particolare Franz Wagner, che chiude con 34 punti, 13/17 dal campo, 7 rimbalzi e 7 assist. Alle sue spalle Suggs (17) e un Banchero sottotono, da soli 16 punti, ma tanto basta per i Magic: vittoria e ottavo posto a Est (28-24). Gli Spurs invece restano ultimissimi a Ovest (10-42) e incassano la sesta sconfitta di fila: non bastano i 30 punti di Devin Vassell, segnati tutti nella ripresa, e sei giocatori in doppia cifra. Tra loro spicca la prestazione sottotono di Wembanyama: 15 punti, un rimbalzo e due assist, numeri che causano qualche mugugno nei tifosi ospiti.

PHOENIX SUNS-UTAH JAZZ 129-115

La prima senza Simone Fontecchio, scambiato coi Pistons, vede uscire sconfitti gli Utah Jazz. I Phoenix Suns volano infatti sul +12 nel primo quarto, si fanno riavvicinare a metà gara e poi blindano la vittoria con un terzo periodo da 34-24 (109-90), per poi chiudere con una comoda vittoria da 129-115 e il quinto successo interno di fila. Kevin Durant e Bradley Beal, che chiudono rispettivamente con 31 e 30 punti, non fanno sentire l'assenza di Devin Booker e fanno ampiamente la differenza tra le due squadre. A loro supporto Gordon (19) e Nurkic (16) per blindare la vittoria dei Suns, che restano quinti a Ovest (31-21), dove i Jazz sono decimi (26-27). Lauri Markkanen (22) e John Collins (21 punti e 14 rimbalzi) si prendono sulle spalle la squadra ma, insieme a Sexton (19), non riescono ad evitare la pesante sconfitta in trasferta.

MEMPHIS GRIZZLIES-CHICAGO BULLS 110-118

I Chicago Bulls travolgono i Memphis Grizzlies con un quarto quarto da 38-29 e si portano a casa un preziosissimo successo esterno, in una gara che li aveva visti quasi sempre inseguire nonostante le tante assenze dei rivali. Memphis continua a essere rimaneggiata dagli infortuni e si affida a Jaren Jackson Jr, che chiude con 28 punti e 4 assist precedendo un altro grande protagonista: GG Jackson entra dalla panchina e chiude con 27 punti, in una gara che vede in doppia cifra anche Pippen Jr e Aldama (15) oltre a un Vince Williams da 13 punti e 11 rimbalzi. Numeri che non bastano per migliorare la classifica dei Grizzlies, sempre terzultimi con uno score di 18-34 e sette ko di fila, e per evitare la sconfitta. Passano i Bulls, trascinati dai 30 punti e 8 rimbalzi di DeRozan, che precede un Vucevic da 20 punti e 10 rimbalzi: brillano anche Drummond (21+13) e White (20) nel successo di Chicago, che consolida il nono posto a Est (25-27).

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DETROIT PISTONS 122-128 dts

Simone Fontecchio è arrivato a Detroit in una trade che prevedeva l'approdo di Kevin Knox, una seconda scelta 2024 e i diritti su Gabriele Procida a Utah, ma non è ancora disponibile per i Pistons al pari di Danilo Gallinari. La squadra ottiene comunque la seconda vittoria consecutiva, ribaltando una situazione che sembrava disperata contro i Portland Trail Blazers, che si erano portati sul +15 a metà gara e si fanno riagganciare con un grande finale e un ultimo quarto da 36-23. Parità ristabilita e supplementari, dove Duren e compagni dominano e vincono col punteggio di 128-122 e un 8-2 nell'extratime. Ai Blazers non bastano i 49 punti, con 8 rimbalzi e 6 assist, che valgono il career-high di Jerami Grant: quest'ultimo e Anfernee Simons (29) si spengono nell'overtime insieme a un Jabari Walker da 17 punti e 11 rimbalzi, consegnando la sconfitta a Portland. Esultano i Pistons, che ottengono l'ottavo successo stagionale (8-43) con un sontuoso Jalen Duren: 27 punti e 22 rimbalzi per lui, che precede Ivey (26) e Cunningham, con un Sasser in doppia cifra da 17 punti e 11 assist. Esultano i Pistons, mentre Portland si lecca le ferite e resta penultima a Ovest: 15-36 il suo score.