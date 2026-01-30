BASKET

Eurolega: la Virtus Bologna vince a Montecarlo dopo 2 ko consecutivi

I bolognesi conquistano la vittoria grazie soprattutto a una tripla di Luca Vildoza che arriva negli ultimi 5 minuti

30 Gen 2026 - 23:16
© X

© X

Senza capitan Pajola, Edwards e Smailagic la Virtus riesce comunque a vincere a Montecarlo, superando il Monaco nel finale 82-84 grazie a una tripla di Luca Vildoza, conquistando un fondamentale "sweep" (due vittorie su due) negli scontri diretti, dopo i due ko consecutivi in Eurolega. I padroni di casa, guidati dal talento di Mike James (17 punti), sono arrivati anche a +10 in avvio della terza frazione. 

Ma Aliou Diarra e Nicola Akele (11 punti) hanno permesso alla Virtus di restare in partita, dominando sotto i tabelloni e limitando il vantaggio monegasco fino al 65-62 di fine terzo quarto. L'ultimo periodo si apre con un parziale di 1-15 per Bologna che vola sul +11 ma un grande James riporta avanti 82-81 il Monaco.  

Poi Luca Vildoza manda a bersaglio la tripla che regala la vittoria alla Virtus.

