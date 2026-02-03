Milano Cortina, Coventry: "Tutto pronto per accogliere i migliori atleti del mondo"

03 Feb 2026 - 10:59

"Ringraziamo i nostri amici italiani, tutto è pronto per accogliere i migliori atleti del mondo. Mentre ci prepariamo per condividere questi momenti, ricordiamo che gli atleti sono il piacere dei Giochi e dell'intero movimento olimpico. Ci ricordano del nostro obiettivo, quello di celebrarli e di aiutarli ad ispirare il mondo". Cosi la presidente Kirsty Coventry nel suo discorso in occasione della 145/a sessione del Cio. "Questi sono i primi Giochi della mia presidenza, non potevo essere più emozionata di viverli insieme a tutti voi. Mi piacerebbe dare una speciale riconoscenza al nostro Presidente Onorario Thomas Bach, che si è unito a noi oggi. Grazie per tutto ciò che avete fatto e sono molto orgogliosa di essere qui", ha aggiunto. "Da quando ho iniziato a lavorare l'estate scorsa, mi avete dimostrato l'apertura e l'affetto nei miei confronti per questo nuovo capitolo. Tutti noi condividiamo il potere dello sport e la nostra responsabilità di proteggerlo", ha detto Coventry. 

Milano Cortina, Coventry: "Tutto pronto per accogliere i migliori atleti del mondo"