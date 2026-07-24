NBA

Nba, LeBron James sceglie Philadelphia: "Voglio vincere un altro titolo"

Lo ha annunciato lo stesso King James sui social: "Pensavo di aver chiuso ma..."

24 Lug 2026 - 18:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Niente ritorno a Miami: LeBron James firmerà con i Philadelphia 76ers un contratto da 8 milioni di dollari per due stagioni. Lo ha annunciato lo stesso King James sui social, spiegando che sarà la sua 'ultima decisione", che arriva dopo aver seriamente considerato il ritiro. “Credo di poter aiutare i Philadelphia 76ers a diventare una squadra da titolo e sono entusiasta di dare energia a una nuova tifoseria e iniziare quest’incredibile percorso un'ultima volta”, ha detto. E ancora: "Pensavo di aver chiuso la carriera quando la stagione è finita. Non ero pronto ad annunciarlo, e sapevo di aver bisogno di un po' di tempo per decidere davvero, ma ero abbastanza sicuro di aver giocato la mia ultima partita. Sono stato onesto in quella ultima conferenza stampa quando ho detto che dovevo guardarmi dentro e decidere se amavo ancora questo gioco. Lo amo ancora sinceramente, questo gioco, e ho ancora di più da dare", ha scritto James sui social. "Le ultime settimane sono state davvero speciali. Non ho mai potuto non avere idea di cosa fare e prendermi del tempo reale solo per pensare. Ho passato mesi incredibili con tutte le persone che amo cercando di capire cosa fare. Questa è la mia ultima decisione. Non vado per i soldi. Non vado per la famiglia. Per cosa sto davvero lottando a questo punto? Voglio ancora sacrificarmi. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora sgobbare. Voglio ancora competere, vincere e avere una possibilità di provare la sensazione di vincere un altro campionato".

LeBron ha poi salutato le sue ex squadre: "Grazie LA. Amerò per sempre Miami e il nord-est dell'Ohio sarà sempre a casa!". Secondo i media americani LeBron James ha firmato con i Sixers un contratto biennale da 8 milioni di dollari complessivi, con player option sul secondo anno. Con il suo arrivo, seguito a quello dell'all star Jaylen Brown dai Boston Celtics, Philadelphia si candida coma la favorita numero 1 ad Est per andare in finale e riportare un titolo Nba in città che manca da oltre quarant'anni.

Leggi anche

Lebron-Miami, il ritorno? Gli Heat pubblicano per errore link e orario della presentazione, poi sparisce tutto...

videovideo
lebron james
nba

Ultimi video

01:01
Basket, Venezia in finale

Basket, Venezia in finale

02:20
Estathè Streetbasket

Estathè Streetbasket

02:36
DICH HACKETT DICH

Hackett: "È un Italbasket ambiziosa e promettente"

01:03
VIDEO FC ROMA SPQR, DONCIC E IL NUOVO STADIO DEL TENNIS MCH

Doncic sbarca a Roma per la nuova squadra di basket della Capitale: "Voglio vincere"

00:59
Basket estathè 3x3

Basket Estathè 3x3

01:28
DICH ARMONI BROOKS OLIMPIA DICH

Olimpia, gioia Brooks: "Siamo un grandissimo gruppo!"

00:48
DICH SHILEDS OLIMPIA DICH

Shields esalta Milano: "Orgoglioso di noi, dedica ad Armani"

01:04
Milano campione d'Italia

Basket: Milano campione d'Italia

01:42
MCH PARATA KNICKS SERALE MCH

Festa Knicks: il ricevimento al City Hall e i coriandoli

01:02
Reyer-Olimpia 109-97

Reyer-Olimpia 109-97

01:03
Olimpia, scudetto vicino

Olimpia, scudetto vicino

01:21
È la notte dei Ny Knicks

È la notte dei Ny Knicks

01:15
Gara 1, Milano super

Gara 1, Milano super

04:51
DICH COACH PETERSON DA PARMA DICH

Dan Peterson: "Brava Venezia, in forma nel momento decisivo"

00:39
Peterson promuove Venezia

Peterson promuove Venezia

01:01
Basket, Venezia in finale

Basket, Venezia in finale

I più visti di Basket

Lebron-Miami, il ritorno? Gli Heat pubblicano per errore link e orario della presentazione, poi sparisce tutto...

LeBron James sceglie Philadelphia: "Voglio vincere un altro titolo". Le cifre del contratto

Bruno Mascolo, giocatore della Virtus Bologna, ha raggiunto le 100 presenze in Serie A di basket. È fidanzato con Giorgia Zannoni, pallavolista della UYBA Volley.

Mascolo festeggia le 100 in A con la sua Giorgia

Vanja, una Madre Natura per Alessandro Gentile

Simone Zanotti, giocatore della Vanoli Cremona, e la fidanzata Benedetta.

C'è Benedetta nel cuore di Simone Zanotti

Martina Caretta, bellezza pugliese per la Coppa Italia LNP

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:03
Nba, Lebron James ha scelto: va ai Philadelphia 76ers. "Con me siamo da titolo"
15:31
Basket: Milano completa roster, firma Wright e aspetta Mathews
12:38
Basket, Varese e Macron annunciano una nuova collaborazione
12:25
Tennis, Wta Palermo: Bronzetti ai quarti, suo derby con Spiteri
10:07
Pallanuoto, World Cup: Cina ko 11-10, Setterosa con Olanda per il 5° posto