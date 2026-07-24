Nba, LeBron James sceglie Philadelphia: "Voglio vincere un altro titolo"

Niente ritorno a Miami: LeBron James firmerà con i Philadelphia 76ers un contratto da 8 milioni di dollari per due stagioni. Lo ha annunciato lo stesso King James sui social, spiegando che sarà la sua 'ultima decisione", che arriva dopo aver seriamente considerato il ritiro. “Credo di poter aiutare i Philadelphia 76ers a diventare una squadra da titolo e sono entusiasta di dare energia a una nuova tifoseria e iniziare quest’incredibile percorso un'ultima volta”, ha detto. E ancora: "Pensavo di aver chiuso la carriera quando la stagione è finita. Non ero pronto ad annunciarlo, e sapevo di aver bisogno di un po' di tempo per decidere davvero, ma ero abbastanza sicuro di aver giocato la mia ultima partita. Sono stato onesto in quella ultima conferenza stampa quando ho detto che dovevo guardarmi dentro e decidere se amavo ancora questo gioco. Lo amo ancora sinceramente, questo gioco, e ho ancora di più da dare", ha scritto James sui social. "Le ultime settimane sono state davvero speciali. Non ho mai potuto non avere idea di cosa fare e prendermi del tempo reale solo per pensare. Ho passato mesi incredibili con tutte le persone che amo cercando di capire cosa fare. Questa è la mia ultima decisione. Non vado per i soldi. Non vado per la famiglia. Per cosa sto davvero lottando a questo punto? Voglio ancora sacrificarmi. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora sgobbare. Voglio ancora competere, vincere e avere una possibilità di provare la sensazione di vincere un altro campionato".



LeBron ha poi salutato le sue ex squadre: "Grazie LA. Amerò per sempre Miami e il nord-est dell'Ohio sarà sempre a casa!". Secondo i media americani LeBron James ha firmato con i Sixers un contratto biennale da 8 milioni di dollari complessivi, con player option sul secondo anno. Con il suo arrivo, seguito a quello dell'all star Jaylen Brown dai Boston Celtics, Philadelphia si candida coma la favorita numero 1 ad Est per andare in finale e riportare un titolo Nba in città che manca da oltre quarant'anni.