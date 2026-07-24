Tennis, Wta Palermo: Bronzetti ai quarti, suo derby con Spiteri

24 Lug 2026 - 12:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il derby azzurro dei Palermo Ladies Open sorride a Lucia Bronzetti. La riminese, testa di serie n. 2 del tabellone, conquista l'accesso ai quarti di finale superando la licatese Dalila Spiteri, n. 355 del ranking WTA, con un doppio 6-4 in un'ora e 33 minuti. È stato un derby equilibrato e combattuto, con entrambe le giocatrici protagoniste di un confronto intenso. Alla distanza, però, è riuscita a emergere Bronzetti che nei quarti affronterà la marocchina Yasmine Kabbaj, n. 271 della classifica mondiale. "A questi livelli tutte le partite sono difficili - le parole di Bronzetti dopo il match - Spiteri ha giocato bene, alla fine ha fatto la differenza l'atteggiamento. Sono rimasta attaccata in tutti i punti e sono contenta di essere riuscita a portare a casa la partita". Si conclude al secondo turno il percorso di Noemi Basiletti. Dopo aver superato le qualificazioni e conquistato un successo anche nel tabellone principale, la tennista toscana, n. 309 del ranking WTA, si è arresa alla tedesca Mina Hodzic, n. 320 del mondo e anch'essa proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2.

Ultimi video

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

I più visti di Altri Sport

13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Il Manaslu invernale e altre storie: Alex Txikon si racconta a Brescia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:38
Basket, Varese e Macron annunciano una nuova collaborazione
12:25
Tennis, Wta Palermo: Bronzetti ai quarti, suo derby con Spiteri
10:07
Pallanuoto, World Cup: Cina ko 11-10, Setterosa con Olanda per il 5° posto
09:07
Trump riceve alla Casa Bianca i campioni di baseball dei Dodgers di Los Angeles
21:05
Tennis, Atp Estoril: Darderi batte Martinez e vola ai quarti