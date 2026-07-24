Tennis, Wta Palermo: Bronzetti ai quarti, suo derby con Spiteri

Il derby azzurro dei Palermo Ladies Open sorride a Lucia Bronzetti. La riminese, testa di serie n. 2 del tabellone, conquista l'accesso ai quarti di finale superando la licatese Dalila Spiteri, n. 355 del ranking WTA, con un doppio 6-4 in un'ora e 33 minuti. È stato un derby equilibrato e combattuto, con entrambe le giocatrici protagoniste di un confronto intenso. Alla distanza, però, è riuscita a emergere Bronzetti che nei quarti affronterà la marocchina Yasmine Kabbaj, n. 271 della classifica mondiale. "A questi livelli tutte le partite sono difficili - le parole di Bronzetti dopo il match - Spiteri ha giocato bene, alla fine ha fatto la differenza l'atteggiamento. Sono rimasta attaccata in tutti i punti e sono contenta di essere riuscita a portare a casa la partita". Si conclude al secondo turno il percorso di Noemi Basiletti. Dopo aver superato le qualificazioni e conquistato un successo anche nel tabellone principale, la tennista toscana, n. 309 del ranking WTA, si è arresa alla tedesca Mina Hodzic, n. 320 del mondo e anch'essa proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2.