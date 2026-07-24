Pallanuoto, World Cup: Cina ko 11-10, Setterosa con Olanda per il 5° posto

24 Lug 2026 - 10:07
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Una rete di Sofia Giustini in superiorità numerica regala all'Italia la finale per il quinto posto che le azzurre giocheranno contro le bicampionesse europee dell'Olanda domenica alle 13.15 locali, quando in Italia saranno le 05.15 del mattino. Nella prima semfinale al Sopac (Sydney Olympic Park Aquatic Centre), le azzurre conducono per due tempi anche di cinque reti (4-9), ma poi consentono il rientro delle asiatiche fino al 9-9.

Piccolo riscatto contro le cinesi allenate dall'olimpionico spagnolo Oca, che le aveva battute 16-11 la scorsa settimana al torneo di Shanghai. Nel finale la rete della 7 ligure regala il primo successo nelle finali di World Cup alle azzurre, che giocheranno una finale del quinto posto proprio contro le Oranje che hanno sconfitto 16-15 l'Ungheria ai rigori.  "Abbiamo iniziato molto bene la partita, soprattutto nei primi due tempi, imponendo il nostro ritmo di gioco e andando sul punteggio di 9-4.Nel terzo c'è stato il ritorno della Cina, complice anche un cambiamento del metro arbitrale, al quale avremmo dovuto essere più brave ad adattarci. Alla fine, però, siamo rimaste concentrate, abbiamo gestito il momento di difficoltà e portato a casa una vittoria importante", commenta il commissario tecnico Maurizio Mirarchi. A seguire la partita delle azzurre il Console Generale d'Italia a Sydney Gianluca Rubagotti, grande appassionato di sport e tifoso della pallanuoto.

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