LeBron James ai Miami Heat, pubblicati per errore link e orario della presentazione

LeBron James torna ai Miami Heat? Certezze in merito non ci sono, per ora, ma gli addetti social della franchigia della Florida hanno pubblicato nelle scorse ore sul proprio canale YouTube una data (il 27 luglio) e un link per connettersi alla presentazione del giocatore. Tutto è sparito dopo pochi secondi, ma il web non ha lasciato passare la questione. Da South Beach i dirigenti hanno smentito la circostanza riducendola a un mero errore: stando a quanto affermato si sarebbe trattato di un test per prepararsi all'eventuale ingaggio e conseguente lavoro social per diffondere la notizia. Veramente è stato un involontario errore o si è trattato di un modo per scatenare le fantasie di tifosi e appassionati? Al momento non è dato sapere, ma di certo ormai la decisione è prossima a essere presa.
Il pressing dell'Nba su James
Nei giorni scorsi la lega ha fatto capire che la decisione di LeBron dovrà essere resa chiara rapidamente, perché vanno stabiliti i calendari della stagione e la presenza o meno del Re in certe partite fa la differenza sugli slot e sul posizionamento dei match in termini di date. A Miami James troverebbe Giannis Antetokounmpo, recentemente acquisito dalla franchigia della Florida, con cui formerebbe un duo devastante. Il greco, tra i più forti giocatori della lega, ha lasciato i Bucks nelle scorse settimane dopo anni di permanenza e lo accoglierebbe volentieri. Per LeBron si tratterebbe di un ritorno al passato: ha militato lì dal 2010 al 2014, vincendo due titoli Nba nel 2012 e il 2013.