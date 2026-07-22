LeBron James ai Miami Heat, pubblicati per errore link e orario della presentazione

LeBron James torna ai Miami Heat? Certezze in merito non ci sono, per ora, ma gli addetti social della franchigia della Florida hanno pubblicato nelle scorse ore sul proprio canale YouTube una data (il 27 luglio) e un link per connettersi alla presentazione del giocatore. Tutto è sparito dopo pochi secondi, ma il web non ha lasciato passare la questione. Da South Beach i dirigenti hanno smentito la circostanza riducendola a un mero errore: stando a quanto affermato si sarebbe trattato di un test per prepararsi all'eventuale ingaggio e conseguente lavoro social per diffondere la notizia. Veramente è stato un involontario errore o si è trattato di un modo per scatenare le fantasie di tifosi e appassionati? Al momento non è dato sapere, ma di certo ormai la decisione è prossima a essere presa.