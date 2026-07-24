Nba, Lebron James ha scelto: va ai Philadelphia 76ers. "Con me siamo da titolo"

Nelle ultime settimane si era parlato tanto della nuova "decision" di LBJ. Erano diverse le sqaudre in corsa: dai ritorni "romantici" a Cleveland e Miami fino al dream team con Green e Curry a Golden State. Alla fine a spuntarla è stata Philadelphia che, dopo aver preso Jaylen Brown, aggiungerà a un roster che poteva già contare su Joel Embid e Tyrese Maxey anche Lebron James.