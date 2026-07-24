Nba, Lebron James ha scelto: va ai Philadelphia 76ers. "Con me siamo da titolo"

Dopo tanta attesa, ora è ufficiale: Lebron James giocherà con i Philadelphia 76ers. Il Prescelto, secondo quanto riportato da Shams Charania, giocherà a Philly almeno per le prossime due stagioni: il Re ha firmato un biennale da 8 milioni di dollari.
Nelle ultime settimane si era parlato tanto della nuova "decision" di LBJ. Erano diverse le sqaudre in corsa: dai ritorni "romantici" a Cleveland e Miami fino al dream team con Green e Curry a Golden State. Alla fine a spuntarla è stata Philadelphia che, dopo aver preso Jaylen Brown, aggiungerà a un roster che poteva già contare su Joel Embid e Tyrese Maxey anche Lebron James.
A ufficializzare l'accordo raggiunto con i 76ers è stato proprio lo stesso LBJ attraverso una serie di Tweet sul suo profilo ufficiale di X: "Credo di poter aiutare a rendere i Philadelphia 76ers una squadra da titolo e sono così entusiasta di energizzare una nuova base di tifosi e iniziare questo incredibile viaggio per l'ultima volta", ha scritto LeBron.