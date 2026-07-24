Basket, Varese e Macron annunciano una nuova collaborazione

24 Lug 2026 - 12:38
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Macron e Pallacanestro Varese annunciano l’inizio di una nuova partnership che, a partire dalla stagione sportiva 2026/27, vedrà il brand italiano, leader a livello internazionale nello sportswear, ricoprire il ruolo di Technical Partner del club biancorosso con un accordo pluriennale.

L’annuncio segna il ritorno di una collaborazione già scritta nella storia recente della Pallacanestro Varese. Macron e il club varesino hanno infatti collaborato in più periodi tra il 2004 e il 2023, consolidando nel tempo un rapporto fondato su valori e obiettivi condivisi, dando vita a divise e collezioni tecniche entrate nella memoria dei tifosi e capaci di raccontare l’identità di una delle piazze più iconiche del basket italiano ed europeo.

Questa nuova intesa conferma la volontà di Macron di consolidare la propria presenza nel basket di vertice attraverso un progetto che mette al centro qualità, innovazione e valorizzazione dell’identità dei club partner. Una visione condivisa che si traduce nella volontà di costruire un percorso tecnico e stilistico capace di esaltare il patrimonio sportivo, culturale e identitario della Pallacanestro Varese.

In qualità di Technical Partner, Macron realizzerà e fornirà tutto il materiale tecnico destinato alla prima squadra, allo staff, al settore giovanile e alle diverse aree sportive del club: dalle divise gara alle linee training, pre-match e travel. Capi personalizzati, capaci di esprimere la storia del club, il legame con Masnago, con la città di Varese e con una tifoseria che da sempre rappresenta una componente essenziale dell’anima biancorossa.

Al centro di tutto il progetto ci sarà il concetto di “Fashion in Sport”, filosofia distintiva del Centro Stile Macron: un approccio creativo che porta i codici della moda nel mondo della performance sportiva attraverso una ricerca estetica raffinata, il savoir-faire italiano e una cura meticolosa del dettaglio, trasformando ogni creazione in un capo capace di raccontare identità, stile e cultura sportiva dentro e fuori dal parquet.

“Siamo molto felici di ritrovare Pallacanestro Varese, un club che occupa un posto speciale nella storia del basket italiano ed europeo e con cui Macron ha già condiviso un percorso importante negli anni passati”, ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron. “Il nostro know-how tecnico, la nostra capacità creativa e il nostro approccio sartoriale saranno interpretati in capi ad alte prestazioni, pensati per raccontare con forza e autenticità l’identità biancorossa”.

“Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo percorso con un brand prestigioso che è sinonimo di eccellenza e innovazione,” le parole di Marco Zamberletti, Chief Sales Officer di Pallacanestro Varese. “Orgogliosi che un’azienda leader di mercato come Macron abbia deciso di investire in Pallacanestro Varese e di sostenere il nostro progetto di crescita. Questa partnership ci permetterà di elevare ulteriormente i nostri standard, non solo in campo, ma anche nel supporto al nostro settore giovanile e ai nostri tifosi”.

La partnership tra Macron e Pallacanestro Varese si inserisce in una visione comune orientata alla valorizzazione dell’identità del club e allo sviluppo di un progetto tecnico moderno, distintivo e fortemente personalizzato. Un percorso che unisce memoria e futuro, tradizione e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza della comunità biancorossa.

La presentazione ufficiale delle nuove divise gara e delle collezioni Macron dedicate a Pallacanestro Varese avverrà in un secondo momento, attraverso un lancio dedicato che svelerà il percorso creativo, i dettagli stilistici e gli elementi identitari.

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