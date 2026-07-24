Basket, Varese e Macron annunciano una nuova collaborazione

L’annuncio segna il ritorno di una collaborazione già scritta nella storia recente della Pallacanestro Varese. Macron e il club varesino hanno infatti collaborato in più periodi tra il 2004 e il 2023, consolidando nel tempo un rapporto fondato su valori e obiettivi condivisi, dando vita a divise e collezioni tecniche entrate nella memoria dei tifosi e capaci di raccontare l’identità di una delle piazze più iconiche del basket italiano ed europeo.