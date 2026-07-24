Basket: Milano completa roster, firma Wright e aspetta Mathews

Curiosa la modalità con cui Wright, reduce da una stagione da 13.2 punti e 6.5 rimbalzi allo Zalgiris, è sbarcato a Milano con un contratto biennale: il giocatore era da mesi in parola con il Barcellona ma le difficoltà del club catalano - che intanto aveva strappato proprio a Milano Josh Nebo dietro un buyout da mezzo milione - hanno convinto il centro americano di 28 anni a sposare il progetto dell'Olimpia dopo un blitz del ds Daniele Baiesi. Nelle prossime Mathews verrà annunciato come l'ultimo tassello per la squadra di Peppe Poeta: prenderà il posto dell'mvp del campionato e delle finali Armoni Brooks.