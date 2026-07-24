Basket: Milano completa roster, firma Wright e aspetta Mathews

24 Lug 2026 - 15:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'EA7 Milano completa il proprio roster: ufficializza la firma di Moses Wright e aspetta di annunciare Garrison Mathews. "Sono entusiasta di questo nuovo capitolo della mia carriera - le prime parole di Wright al sito del club -. Non vedo l'ora di incontrare tutti i tifosi dell'Olimpia e di venire a giocare a Milano. So di arrivare in una città bellissima, di grande cultura, e sono anche felice di mettermi al lavoro per l'Olimpia. Tutti insieme possiamo fare in modo che quest'anno accadano cose speciali".

Curiosa la modalità con cui Wright, reduce da una stagione da 13.2 punti e 6.5 rimbalzi allo Zalgiris, è sbarcato a Milano con un contratto biennale: il giocatore era da mesi in parola con il Barcellona ma le difficoltà del club catalano - che intanto aveva strappato proprio a Milano Josh Nebo dietro un buyout da mezzo milione - hanno convinto il centro americano di 28 anni a sposare il progetto dell'Olimpia dopo un blitz del ds Daniele Baiesi. Nelle prossime Mathews verrà annunciato come l'ultimo tassello per la squadra di Peppe Poeta: prenderà il posto dell'mvp del campionato e delle finali Armoni Brooks.

basket
ea7 milano

Ultimi video

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Il Manaslu invernale e altre storie: Alex Txikon si racconta a Brescia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:03
Nba, Lebron James ha scelto: va ai Philadelphia 76ers. "Con me siamo da titolo"
15:31
Basket: Milano completa roster, firma Wright e aspetta Mathews
12:38
Basket, Varese e Macron annunciano una nuova collaborazione
12:25
Tennis, Wta Palermo: Bronzetti ai quarti, suo derby con Spiteri
10:07
Pallanuoto, World Cup: Cina ko 11-10, Setterosa con Olanda per il 5° posto