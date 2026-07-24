Basket: Milano completa roster, firma Wright e aspetta Mathews

L'EA7 Milano completa il proprio roster: ufficializza la firma di Moses Wright e aspetta di annunciare Garrison Mathews. "Sono entusiasta di questo nuovo capitolo della mia carriera - le prime parole di Wright al sito del club -. Non vedo l'ora di incontrare tutti i tifosi dell'Olimpia e di venire a giocare a Milano. So di arrivare in una città bellissima, di grande cultura, e sono anche felice di mettermi al lavoro per l'Olimpia. Tutti insieme possiamo fare in modo che quest'anno accadano cose speciali".
Curiosa la modalità con cui Wright, reduce da una stagione da 13.2 punti e 6.5 rimbalzi allo Zalgiris, è sbarcato a Milano con un contratto biennale: il giocatore era da mesi in parola con il Barcellona ma le difficoltà del club catalano - che intanto aveva strappato proprio a Milano Josh Nebo dietro un buyout da mezzo milione - hanno convinto il centro americano di 28 anni a sposare il progetto dell'Olimpia dopo un blitz del ds Daniele Baiesi. Nelle prossime Mathews verrà annunciato come l'ultimo tassello per la squadra di Peppe Poeta: prenderà il posto dell'mvp del campionato e delle finali Armoni Brooks.