Lilli Tagger, il nuovo talento del tennis sulle orme di Sinner

Alla ricerca di nuove prospettive sportive per la figlia, la famiglia Tagger ha sin da subito notato il grande talento e la rapida ascesa di Jannik Sinner. I primi passi sono stati mossi a Brunico sotto la guida di Heribert Mayr, che figura infatti anche tra i primi maestri dell'attuale numero uno al mondo, attraverso il quale è nato il contatto con Alex Vittur, manager pusterese dello stesso Sinner. I Tagger vivono infatti nel Tirolo orientale a pochi chilometri dal confine italo-austriaco. Da lì Brunico è facilmente raggiungibile in automobile, dove Lilli ha fatto i primi progressi sul campo da tennis. Fu proprio Vittur a proporre un percorso di crescita personalizzato, affidando la giovane al tecnico Max Sartori, già mentore di Andreas Seppi e dello stesso Sinner.