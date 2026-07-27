Lilli Tagger, il nuovo talento del tennis sulle orme di Sinner

27 Lug 2026 - 12:25
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Lilli Tagger © Getty Images

Lilli Tagger © Getty Images

Austriaca di nascita, ma italiana di adozione. Sta suscitando l'interesse della stampa la diciottenne Lilli Tagger che, dopo la vittoria del suo primo titolo Wta 250 a Praga, è entrata nella top 50 mondiale. Come ricostruito dal portale Sportnews.bz, dietro l'ascesa della tennista tirolese c'è una fitta rete di contatti e personalità legate alla val Pusteria e a Jannik Sinner.

Alla ricerca di nuove prospettive sportive per la figlia, la famiglia Tagger ha sin da subito notato il grande talento e la rapida ascesa di Jannik Sinner. I primi passi sono stati mossi a Brunico sotto la guida di Heribert Mayr, che figura infatti anche tra i primi maestri dell'attuale numero uno al mondo, attraverso il quale è nato il contatto con Alex Vittur, manager pusterese dello stesso Sinner. I Tagger vivono infatti nel Tirolo orientale a pochi chilometri dal confine italo-austriaco. Da lì Brunico è facilmente raggiungibile in automobile, dove Lilli ha fatto i primi progressi sul campo da tennis. Fu proprio Vittur a proporre un percorso di crescita personalizzato, affidando la giovane al tecnico Max Sartori, già mentore di Andreas Seppi e dello stesso Sinner.

Trasferitasi a Vicenza a soli 13 anni, la tennista è stata accolta direttamente a casa della famiglia di Sartori, trovando un punto di riferimento nella madre dell'allenatore, originaria dell'Alto Adige e di madrelingua tedesca, racconta il portale bolzanino di sport. Sempre con la regia di Vittur, Tagger è poi passata sotto la guida dell'ex campionessa del Roland Garros Francesca Schiavone nel milanese, dove attualmente si allena. Ormai parla fluidamente italiano.

Il legame con la provincia di Bolzano resta fortissimo anche fuori dal campo, racconta ancora Sportnews.bz: l'atleta sta infatti completando gli studi superiori online attraverso un istituto del capoluogo altoatesino, dove si reca regolarmente per sostenere gli esami. La val Pusteria ha sfornato il prossimo grande talento del tennis internazionale.

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