F1, Monza FuoriGP 2026: palcoscenico diffuso tra musica, parate e solidarietà

27 Lug 2026 - 17:57
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Musica, parate di supercar, notti bianche, cultura e iniziative inclusive, trasformeranno Monza in un grande palcoscenico urbano in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, dal 4 al 6 settembre prossimi, con la nuova edizione del "Monza FuoriGP 2026". Il palinsesto di appuntamenti, promosso dal Comune di Monza e realizzato dalla Rti composta da T Project Group Sinapps, Unconventional Events e Chocolat Pubblicità, è stato pensato per coinvolgere tifosi, turisti e residenti in una tre giorni di eventi ad accesso libero. Il cuore musicale dell'evento sarà Piazza Cambiaghi con il format "Kiss Kiss Way" a cura di Radio Kiss Kiss, affiancato dall'intrattenimento di Radio 105 in Piazza Roma, sessioni di jazz e serate open mic.

Tra i momenti clou dedicati ai motori rientrano le tappe dell'Italian Motor Week con la "Classic Cars Parade" sabato 5 settembre e la "Supercars Parade" domenica 6, oltre al raduno "Motor Bikes Parade" e alle esibizioni acrobatiche del Moto Air Show in Piazza Carducci. Il centro storico rimarrà attivo fino a tarda notte grazie alle "Grid Night", con negozi e locali aperti lungo via Vittorio Emanuele, via Italia e via Carlo Alberto. Ampio spazio sarà riservato alla cultura e al sociale: i Musei Civici ospiteranno una mostra per i 70 anni del quotidiano Il Giorno con le prime pagine storiche dell'archivio, mentre in Piazza Duomo sarà esposta "Formula Aut", una monoposto in scala 1:1 realizzata dai ragazzi delle associazioni del territorio con Facciavista e Fondazione Bluemers ETS. Il programma si arricchisce della camminata solidale targata Maria Letizia Verga, del villaggio per famiglie ai Boschetti Reali e di un piano di accoglienza turistica con visite guidate in italiano e inglese tra la Villa Reale e il centro storico, promosse anche da una campagna outdoor nella metropolitana di Milano.

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