F1, Monza FuoriGP 2026: palcoscenico diffuso tra musica, parate e solidarietà

Tra i momenti clou dedicati ai motori rientrano le tappe dell'Italian Motor Week con la "Classic Cars Parade" sabato 5 settembre e la "Supercars Parade" domenica 6, oltre al raduno "Motor Bikes Parade" e alle esibizioni acrobatiche del Moto Air Show in Piazza Carducci. Il centro storico rimarrà attivo fino a tarda notte grazie alle "Grid Night", con negozi e locali aperti lungo via Vittorio Emanuele, via Italia e via Carlo Alberto. Ampio spazio sarà riservato alla cultura e al sociale: i Musei Civici ospiteranno una mostra per i 70 anni del quotidiano Il Giorno con le prime pagine storiche dell'archivio, mentre in Piazza Duomo sarà esposta "Formula Aut", una monoposto in scala 1:1 realizzata dai ragazzi delle associazioni del territorio con Facciavista e Fondazione Bluemers ETS. Il programma si arricchisce della camminata solidale targata Maria Letizia Verga, del villaggio per famiglie ai Boschetti Reali e di un piano di accoglienza turistica con visite guidate in italiano e inglese tra la Villa Reale e il centro storico, promosse anche da una campagna outdoor nella metropolitana di Milano.