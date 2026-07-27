Vela, il Red Bull Italy SailGP Team archivia il weekend di Portsmouth e guarda allo stretch europeo

Nella seconda prova il team ha continuato a mostrare un buon passo, ma una penalità ricevuta nel corso del duello con la Nuova Zelanda di Peter Burling ha compromesso il risultato finale, costringendo l'equipaggio a chiudere la regata in quarta posizione.



Con il progressivo aumento del moto ondoso durante il pomeriggio, la terza fleet race ha presentato una sfida ancora più complessa, in particolare per i flight controller, chiamati a gestire assetti sempre più delicati su un campo di regata reso particolarmente tecnico dall'onda in continua crescita. Nell'ultima prova della giornata il Red Bull Italy SailGP Team ha concluso in quinta posizione, immediatamente davanti alla Spagna.

La Super Sunday si è disputata con condizioni molto simili a quelle del sabato, seppur con un vento in leggero aumento, attorno ai 18 nodi, e un mare leggermente più ordinato. Il programma della domenica prevedeva due fleet races, al termine delle quali i quattro team con il punteggio più alto avrebbero avuto accesso alla Final.



Nella quarta prova del weekend, prima regata della domenica, il Red Bull Italy SailGP Team è stato costretto a effettuare una manovra evasiva per evitare una collisione con la Danimarca di Sehested nelle fasi iniziali della regata. L'episodio ha compromesso la partenza dell'equipaggio italiano, che ha dovuto inseguire fin dalle prime battute, concludendo la prova in settima posizione.



Anche la quinta e ultima fleet race del weekend si è rivelata particolarmente impegnativa. Il Red Bull Italy SailGP Team ha lottato per risalire il gruppo nelle fasi finali della regata, ma ha concluso la prova in settima posizione, chiudendo così il settimo appuntamento della Season 6.



Così Jimmy Spithill, CEO del team commenta il weekend: "Fantastico weekend di regate a Portsmouth, con condizioni ideali e il tutto esaurito tra il pubblico.

Sabato abbiamo disputato un'ottima giornata, facendo passi avanti importanti e restando pienamente in lotta in vista della giornata finale.

Domenica è stata invece più complicata per il team: alla partenza della prima regata siamo rimasti bloccati sulla linea di partenza e, purtroppo, durante quell'episodio Phil si è infortunato a una gamba. Un grande merito va al nostro team di supporto, che è intervenuto subito fasciandogli la gamba, e a Phil, che ha stretto i denti ed è rimasto in acqua continuando a lottare anche nella seconda regata nonostante l'infortunio. Portiamo a casa gli insegnamenti di questo weekend, impariamo da quanto accaduto e torneremo più forti."



Gli fa eco Phil Robertson, team driver: "È stata una giornata un po' deludente. Non siamo mai riusciti a posizionarci bene dopo la partenza e questo ci ha costretto a inseguire per tutta la giornata. Detto questo, siamo orgogliosi degli enormi passi avanti che abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato a navigare insieme, soprattutto in condizioni come queste e con questa configurazione, utilizzando la wing da 18 metri e i foil e timoni ad alta velocità. Non è il risultato che volevamo, ma sappiamo che questo è un percorso lungo e dobbiamo continuare a spingere. Non vediamo l'ora di tornare in acqua per la prossima tappa."



Tra i presenti Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale che da oltre un anno ha lavorato per portare SailGP a Ostia: “Siamo venuti a verificare come organizzare al meglio la tappa di Ostia di settembre 2027, un appuntamento chiave per il mare di Roma che genererà enormi ricadute economiche e occupazionale”.



Il weekend di gara è stato altresì impreziosito dalla visita di Fabio Cassese, Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Rappresentante Permanente dell'Italia presso l’Organizzazione Marittima Internazionale – IMO.



Concluso l'appuntamento di Portsmouth, il Rolex SailGP Championship prosegue il proprio calendario europeo. Tra tre settimane il Red Bull Italy SailGP Team tornerà in acqua a Sassnitz, nel nord della Germania, per l'ottavo evento della Season 6, con l'obiettivo di continuare il percorso di crescita nella seconda metà del campionato.