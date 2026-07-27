Pallavolo, Manfredi: "Attività da sempre su giovani, lavoriamo con club per risultato"

"La federazione pallavolo ha da sempre programmato la sua attività sulle giovanili, soprattutto in periferia. Si lavora insieme ai club, con momenti di discussione e confronto, e tutti per lo stesso risultato. Tutto nasce dalla base, abbiamo tantissime attività; un nostro atleta, per arrivare alla Nazionale, avrà fatto tantissime finali di categoria e alla fine il risultato arriva. A livello giovanile noi portiamo a casa diverse medaglie". Così Giuseppe Manfredi, presidente Fipav, durante il panel del Sole 24 Ore sull'indice di sportività delle città italiane. "Non stiamo facendo nulla in particolare perché le ragazze possano fare più risultati, il problema è che il maschile risente anche della presenza di altri sport. Non ho mai fatto confronti con altri, però è chiaro che bisognerà tentare di aumentare il discorso numerico sul maschile. Siamo comunque in crescita, ma le ragazze aumentano in maniera esponenziale", prosegue poi Manfredi. Che conclude sottolineando come "la quantità di investimenti fatti troverà consacrazione perché arriverà il giorno in cui troveremo una relazione quasi automatica tra investimenti e graduatorie. Quella di quest'anno è fortemente condizionata dalle Olimpiadi e dai risultati sportivi. Mi auguro che leggendo nelle pieghe degli indicatori si riesca ad identificare gli effetti delle politiche sociali anche nelle periferie", conclude.