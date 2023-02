Nba: l'All Star Game è del Team Giannis, Tatum da record

nba ALL STAR GAME

Antetokounmpo alza bandiera bianca dopo due minuti, ma la sua squadra vince 184-175. L'Mvp è la stella di Boston, con 55 punti. LeBron James esce sconfitto dopo cinque anni e si infortuna

© Getty Images

L'Nba vive un All Star Game atipico, nel quale entrambi i capitani vanno ko: Antetokounmpo alza bandiera bianca dopo un minuto, King James deve arrendersi dopo il primo tempo per un problema alla mano. La spunta il Team Giannis, che trionfa col punteggio di 184-175 e la prestazione da Mvp di Jayson Tatum (Boston), che ottiene un record realizzando 55 punti. Il Team LeBron viene sconfitto dopo cinque anni, nel 19° All Star Game del top-scorer Nba.

L'Nba vive un All Star Game atipico, che viene vinto dal Team Giannis: Antetokounmpo e compagni sconfiggono la formazione di LeBron James col punteggio di 184-175. Atipica, la sfida di Salt Lake City, perchè entrambi i capitani alzano bandiera bianca per un problema fisico: il greco segna i primi due punti e poi si siede in panchina per un precedente infortunio al polso, mentre King James si fa male alla mano e abdica a fine primo tempo. La spunta comunque la formazione guidata dal greco, che allunga nel secondo quarto (99-92) e dilaga nel terzo portandosi sul +17 (158-141), prima del parziale rientro dei rivali. Il miglior giocatore dell'All Star Game è un sontuoso Jayson Tatum, che ripaga la prima scelta di Antetokounmpo nel draft interno per selezionare le squadre. 55 punti per la stella dei Celtics, che con un sontuoso 22/31 al tiro ipoteca il titolo di Mvp della sfida e un record assoluto, superando i 50 punti di Anthony Davis. Da segnalare anche i 40 punti di Donovan Mitchell e i 26 di Damian Lillard, che mette in mostra tutta la sua abilità da tre, che gli ha consentito di vincere il Three Point Contest, chiudendo la sfida con una tripla da nove metri e un totale di otto canestri da tre.

LeBron James esce così sconfitto dall'All Star Game dopo cinque anni di imbattibilità, nella sua 19a sfida delle stelle (record), e chiude con 13 punti e le celebrazioni per il suo record di punti nell'intervallo. Il migliore del Team LeBron è Jaylen Brown, con 35 punti e 14 rimbalzi, mentre superano quota trenta anche Irving (32) ed Embiid (32). Le enormi delusioni di questo All Star Game sono Luka Doncic e Nikola Jokic, entrambi facenti parte della squadra di King James: le stelle di Dallas e Denver si fermano a quota quattro punti. Per loro un ruolo estremamente anonimo, in una sfida da ricordare, che si chiude col terzo punteggio più alto di sempre: il record restano i 196 punti con cui la squadra della Western Conference vince nel 2016, davanti ai 192 del 2017. Da allora l'All Star Game ha cambiato pelle, abbandonando il duello Est-Ovest e responsabilizzando ulteriormente le star dell'Nba.