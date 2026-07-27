Tennis, Atp Washington: Arnaldi si ritira, facile rientro per Musetti

Dopo due mesi lontano da campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo Atp 500 di Washington affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0, 3-1. Musetti sembra aver completato in pieno il recupero dall'infortunio al retto femorale che dopo gli Internazionali lo ha tenuto lontano degli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi, che per evitare complicazioni ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo.