Pentathlon, Mondiali jr: Bovenzi campione iridato a Kaunas

27 Lug 2026 - 20:20
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Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) è il nuovo Campione del Mondo Junior di Pentathlon Moderno. Il 21enne romano ha conquistato il titolo iridato a Kaunas, in Lituania, al termine di una gara intensa e molto emozionante. Bovenzi è stato protagonista di una bellissima finale, chiusa con ben 1608 punti. L'azzurro è partito con una bella prova di scherma, terminata con 230 punti, ha proseguito con un ottimo tempo negli ostacoli (23"40) e si è confermato il migliore nel nuoto (52"13). Partito primo nel laser run finale, Bovenzi ha gestito con concentrazione la sua prova, perfetta al poligono, e ha tagliato per primo il traguardo precedendo l'ucraino Danylo Sych, argento con 1596 punti, e l'egiziano Mohamed Hassan bronzo con 1589 punti. "Non ci posso credere, ho sognato questo momento per tanti anni, finalmente è arrivato! È fantastico! Un'emozione bellissima, una cosa che cercavo da tantissimo tempo e che finalmente è arrivata. Una gara bella dall'inizio alla fine con belle performance su tutte le discipline. Arrivato al laser run partivo primo e sapevo che si poteva fare. Sono riuscito a essere freddo al tiro e questo mi ha permesso di riuscire ad arrivare a questo risultato bellissimo. Ringrazio tutti, tutto lo staff tecnico, i miei allenatori, il Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare, i miei genitori. Grazie mille a tutti", ha detto Bovenzi emozionatissimo a fine gara.

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