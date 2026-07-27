Tennis, Wta Washington: Cocciaretto al secondo turno

27 Lug 2026 - 20:29
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Buona la prima ma che fatica per Elisabetta Cocciaretto nel "Mubadala Citi DC Open" (WTA 500 - montepremi 1.637.982 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park (combined con un ATP 500) a Washington, la capitale degli Stati Uniti. La 25enne di Fermo, n.71 del ranking, ha battuto in rimonta al primo turno per 46 76(2) 76(2), dopo una battaglia di oltre tre ore, la danese Clara Tauson, n.30 WTA. Cocciaretto troverà al secondo turno la vincente del derby a stelle e strisce tra Emma Navarro, n.26 del ranking ed ottava favorita del seeding, e Sofia Kenin, n.116 WTA, in tabellone grazie ad una wild card.

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