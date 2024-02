Nba: i Jazz di Fontecchio piegano Milwaukee. Vincono Minnesota, Okc e Boston  

NBA

Utah si impone nel finale sui Bucks, sorridono le prime delle rispettive Conference. I Nuggets stendono Portland

© Getty Images Nella notte Nba, vincono gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, che realizza 11 punti nel 123-108 rifilato a Milwaukee. Sorridono le due prime in classifica: a Ovest, Minnesota e Okc si impongono su Houston (111-90) e Toronto (135-127 all'overtime), mentre Boston travolge 131-91 Memphis. Bene anche i campioni in carica di Denver che stendono 112-103 Portland, i Clippers passano 103-95 in casa di Miami. Phoenix supera 140-112 Washington.

UTAH JAZZ-MILWAUKEE BUCKS 123-108

Serata incredibile a Salt Lake City per i Jazz di Simone Fontecchio, che con un super ultimo quarto (40-13) piegano 123-108 i Bucks, che si allontanano dalla vetta della Western Conference. L'azzurro, nel quintetto titolare, realizza 11 punti e 4 rimbalzi in una serata che si decide nei 12 minuti finali dopo l'85-83 in favore dei Bucks a 12 minuti dalla fine. Poi, si scatenano Markkanen (21 punti) e compagni, con Sexton e George a quota 19. Inutili, per gli ospiti, i 33 con 13 assist e 7 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo: terzo ko nelle ultime quattro partite per Milwaukee, ora raggiunta al secondo posto da Cleveland. Ad Ovest, invece, Utah si conferma in zona play-in (25-26 di record).

MINNESOTA TIMBERWOLVES-HOUSTON ROCKETS 111-90

Grazie ad un ottimo secondo tempo, Minnesota piega 111-90 Houston e resta in vetta ad Ovest insieme ad Okc. I Timberwolves accelerano nella ripresa dopo il 48-44 del primo tempo, con i Rockets che restano a contatto fino ad inizio terzo quarto: decisivi il 32-20 al rientro sul parquet del Target Center e il 31-26 degli ultimi 12 minuti. I padroni di casa sorridono grazie ai 32 punti di Anthony Edwards e ai 17 con 13 rimbalzi di Gobert, mentre non bastano i 15 di Şengün e i 14 di Whitmore ai texani, che nella Western Conference sono invece all'undicesimo posto.

OKLAHOMA CITY THUNDER-TORONTO RAPTORS 135-127

Okc vede da vicino la sconfitta con Toronto, ma alla fine piega i canadesi dopo due overtime: finisce 135-127 dopo il 110-110 dei primi 48 minuti, con i Thunder che rimontano dal -6 (87-81) di fine terzo quarto grazie al canestro di Wiggins a 4 secondi dalla sirena finale. I padroni di casa sfiorano il ko anche alla fine del primo supplementare, ma ad impattare a quota 118 ci pensa Gilgeous-Alexander, che chiuderà la sua serata con 23 punti, uno in più di Holmgren e Dort e uno in meno di Giddey. Nel secondo overtime, non c'è storia: netto 17-9 e vittoria per Okc, che tiene il passo di Minnesota.

DENVER NUGGETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 112-103

Vittoria numero 21 su 25 gare disputate in casa per Denver, che batte 112-103 Portland e resta in scia di Timberwolves, Thunder e Clippers. Serve però una grande rimonta a partire dal secondo periodo per avere ragione dei Trail Blazers, avanti 37-25 a fine primo quarto. Fondamentale soprattutto il 26-19 dell'ultimo periodo, decisivo per il successo considerando l'86-84 dei primi 36 minuti. Sono 29 i punti di Nikola Jokic che aggiunge 8 rimbalzi e 7 assist, bene anche Jamal Murray a quota 21 con 10 assist e +16 di plus/minus, mentre non bastano i 27 di Ayton e i 26 di Simons a Portland, che nella Western Conference resta al penultimo posto (15-35 di record).

BOSTON CELTICS-MEMPHIS GRIZZLIES 131-91

Al TD Garden non c'è storia: Boston domina su Memphis e si conferma in vetta alla Eastern Conference. All'intervallo lungo è già +20 (70-50), così i Celtics ne approfittano nella ripresa per tenere a distanza i Grizzlies ed allungare nel finale. Decisivi i 34 punti con 8 rimbalzi e 7 assist di Jayson Tatum, mentre non bastano i 19 di Scotty Pippen Jr per gli ospiti. Boston resta davanti a tutte ad Est con 38-12 di record, il migliore di tutta la Lega. Ad Ovest, invece, Memphis è penultima, ma a preoccupare è la striscia consecutiva di ko: sono ben cinque.

MIAMI HEAT-LOS ANGELES CLIPPERS 95-103

Vittoria nel finale per i Clippers, che si impongono 103-95 a Miami contro i vicecampioni in carica. La sfida si decide nei 12 minuti conclusivi, visto che dopo tre quarti il risultato è di 69-67 in favore della formazione di Lue. Il 34-28 dell'ultimo periodo permette agli ospiti di blindare il successo, che arriva anche grazie ai 25 punti e agli 11 rimbalzi di Kawhi Leonard, mentre non bastano i 14 con 13 rimbalzi di Adebayo, che non evita il ko agli Heat. Miami scivola all'ottavo posto ad Est, mentre nella Western Conference i Clippers consolidano il terzo posto con il terzo successo di fila.

WASHINGTON WIZARDS-PHOENIX SUNS 112-140

Anche Phoenix domina e lo fa vincendo 140-112 a Washington grazie ad uno scatenato Bradley Beal, che mette a referto 43 punti e 6 assist. Fondamentale il primo tempo, visto che i Suns sono sul 79-58 dopo metà gara. Poi, è il 37-28 del terzo periodo a porre fine ad ogni discussione sull'esito finale. Non basta la doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi di Omoruyi. Phoenix si conferma in zona playoff ad Ovest con 29-21 di record, mentre ad Est solo Detroit ha fatto peggio dei Wizards, che hanno vinto appena 9 partite su 49 giocate.

CHARLOTTE HORNETS-INDIANA PACERS 99-115

Colpo esterno di Indiana, che si impone 115-99 in casa di Charlotte rilanciando le ambizioni di playoff ad Est. I Pacers partono forte e il +13 del primo quarto (26-13) è una dichiarazione d'intenti, poi nella ripresa (dopo il 55-44 dell'intervallo lungo) gli ospiti ne approfittano per tenere a distanza i padroni di casa e aumentare il vantaggio. Decisivi i 25 di Siakam per la franchigia di Indianapolis, mentre non bastano i 35 di Miller per Charlotte. Nella Eastern Conference, Indiana torna al sesto posto dopo tre sconfitte di fila, mentre gli Hornets restano terzultimi dopo il settimo ko di fila.

DETROIT PISTONS-ORLANDO MAGIC 99-111

Orlando sbanca Detroit e si prende il settimo posto in solitaria ad Est, restando inoltre in scia dei Pacers sesti. Decisivo il 111-99 in Michigan, che arriva grazie a due fattori: il 26-18 del secondo quarto, il 33-24 degli ultimi 12 minuti e soprattutto i 38 punti di Wagner, decisivo per il trionfo dei Magic. Non bastano i 17 di Thompson alla squadra con il peggior record di tutta l'Nba, nella quale Danilo Gallinari realizza soltanto 2 liberi. Orlando è ora a 27-23 di record: tre le vittorie consecutive per Banchero e compagni, distanti una vittoria da Indiana (28-23).