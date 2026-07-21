Klay Thompson: "Vorrei chiudere la carriera ai Warriors"

Nell'off-season che potrebbe segnare il ritorno di LeBron a Cleveland o a Miami, perché non sognare un altro comeback di lusso? Firmando autografi al Fanatics Fest di New York, la guardia dei Dallas Mavericks Klay Thompson ha risposto alla "provocazione" di un tifoso, che lo ha invitato a fare ritorno a Golden State, dove ha scritto la storia vincendo 4 anelli. Pronta la risposta del giocatore: "Cavolo, non lo so. Ho ancora un anno di contratto, ma sarebbe bello chiudere la mia carriera con i Warriors".