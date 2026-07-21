Valentino Rossi non ha dubbi: "Tra la Ferrari e Antonelli io tifo Kimi"

"Potete immaginare cosa rappresenti la Ferrari in Italia. E' come una religione, ma io sono soprattutto un tifoso dei piloti e per questo adesso faccio il tifo per Kimi". Valentino Rossi, in un'intervista a Sky, ha espresso la sua ammirazione per il pilota bolognese che vincendo anche il GP del Belgio ha rafforzato la sua posizione di leader del mondiale di F1. "Antonelli è un talento straordinario, ha tantissima velocità e in Italia non abbiamo mai avuto un pilota capace di vincere il Mondiale di Formula 1 negli ultimi 70 anni. Per questo sarebbe qualcosa di davvero speciale", ha concluso Rossi.