BASKET

Nba Finals: i Knicks vincono a San Antonio e si portano sull'1-0

New York passa 105-95 in casa degli Spurs, decisivi il 29-19 dell'ultimo quarto e i 30 punti di Brunson

04 Giu 2026 - 08:39
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Subito un colpo di scena nelle Nba Finals: la prima vittoria della serie se la prende New York, che inverte il fattore campo e si impone 105-95 a San Antonio contro gli Spurs di Wembanyama. La partita si decide di fatto nell'ultimo quarto, con il 29-19 in favore degli ospiti dopo il 76-76 dei primi 36 minuti. Decisivi i 30 punti di Jalen Brunson. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno si gioca gara-2, ancora in Texas.

I Knicks avvisano Victor Wembanyama: gli Spurs, per vincere il sesto Anello della loro storia, dovranno fare qualcosa di incredibile. Gara-1 in Texas se la prendono proprio Brunson e compagni, ora a tre successi da uno storico titolo che la franchigia non conquista da 53 anni. Il primo match finisce 105-95 per una squadra che ha vinto le ultime 12 partite di playoff e che non perde dal 24 aprile, giorno di gara-3 della serie contro Atlanta vinta 4-2. E pensare che, in un match molto equilibrato, sono gli Spurs a chiudere il primo quarto (27-19) e la prima metà di gara (55-48) in vantaggio. Poi, però, la ripresa va ai Knicks (57-40), che hanno il merito di trovare il +10 decisivo negli ultimi 12 minuti.

Il trascinatore è ancora una volta Jalen Brunson che, pur non essendo precisissimo al tiro (12/31 dal campo con 2/9 dall'arco), chiude con 30 punti, insieme ai 18 di Towns, ai 17 di Anunoby e ai 13 dalla panchina di Shamet. A San Antonio, invece, non bastano i 26 del solito Wembanyama, ridotto però a un misero 6/21 al tiro e con quasi metà del suo bottino che arriva dalla lunetta (12 liberi realizzati su 13). Insomma, l'alieno francese torna sulla terra per una sera e sarà già chiamato, come tutta San Antonio, a rifarsi in gara-2. Si giocherà nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno e il secondo atto potrà già dire molto: in caso di 2-0 per New York, le Finals prenderanno una direzione molto precisa. Sull'1-1, invece, resterebbe tutto ancora di più in discussione.

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