Nba Finals: i Knicks vincono a San Antonio e si portano sull'1-0

Il trascinatore è ancora una volta Jalen Brunson che, pur non essendo precisissimo al tiro (12/31 dal campo con 2/9 dall'arco), chiude con 30 punti, insieme ai 18 di Towns, ai 17 di Anunoby e ai 13 dalla panchina di Shamet. A San Antonio, invece, non bastano i 26 del solito Wembanyama, ridotto però a un misero 6/21 al tiro e con quasi metà del suo bottino che arriva dalla lunetta (12 liberi realizzati su 13). Insomma, l'alieno francese torna sulla terra per una sera e sarà già chiamato, come tutta San Antonio, a rifarsi in gara-2. Si giocherà nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno e il secondo atto potrà già dire molto: in caso di 2-0 per New York, le Finals prenderanno una direzione molto precisa. Sull'1-1, invece, resterebbe tutto ancora di più in discussione.