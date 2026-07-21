Padel: Europei 2027 in Olanda, l'edizione 2029 in Germania

La Federazione Internazionale Padel (FIP) ha assegnato ai Paesi Bassi l'organizzazione della FIP Euro Padel Cup 2027 e alla Germania quella della FIP Euro Padel Cup 2029.
Per la prima volta nella sua storia - si legge in una nota - la FIP annuncia contestualmente le sedi di due future edizioni della FIP Euro Padel Cup. Una scelta che rappresenta un'ulteriore dimostrazione della maturità raggiunta dal movimento internazionale del Padel e della sua capacità di programmare il futuro con una visione di ampio respiro.