Padel: Europei 2027 in Olanda, l'edizione 2029 in Germania

21 Lug 2026 - 12:50
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La Federazione Internazionale Padel (FIP) ha assegnato ai Paesi Bassi l'organizzazione della FIP Euro Padel Cup 2027 e alla Germania quella della FIP Euro Padel Cup 2029. 

Per la prima volta nella sua storia - si legge in una nota - la FIP annuncia contestualmente le sedi di due future edizioni della FIP Euro Padel Cup. Una scelta che rappresenta un'ulteriore dimostrazione della maturità raggiunta dal movimento internazionale del Padel e della sua capacità di programmare il futuro con una visione di ampio respiro.

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