Marco Francioso, storico volto della nostra redazione sportiva, si laurea in linguaggi e competenze per la formazione con 110 e lode

A 70 anni, e dopo 40 di professione ad altissimo livello nella redazione sportiva di Mediaset, lo storico inviato Marco Francioso ha conseguito la Laurea magistrale in Linguaggi e Competenze per la Formazione, Università dell'Insubria, con la tesi intitolata "Donne e Sport: vincere non basta". Una disamina di 300 articoli, 400 post Instagram e X, 34 telecronache, comunicati Istituzionali e articoli su Guardian, Equipe e Le Monde, pubblicati nel periodo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, riguardanti in particolare Federica Brignone, Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Sofia Goggia, Alysa Liu, Eileen Gu e Jutta Leerdam. Con relatori il Professor Giulio Facchetti e la Professoressa Paola Biavaschi, Marco Francioso ha ottenuto la votazione di 110 con lode e menzione speciale. All'amico e collega i più vivi complimenti della redazione di Sportmediaset.

