Nba Europe, avanti tutta: colloqui con i dirigenti del Milan e altri club europei a Copenaghen

Avanti con il progetto Nba Europe, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Athletic, l'Nba sarebbe in fase di trattativa avanzata con alcuni top club di calcio europei per portare il marchio della lega più famosa al mondo nel Vecchio Continente attraverso un campionato d'élite. Sempre secondo The Athletic, Mark Tatum, braccio destro del commissioner Adam Silver e rappresentante della NBA per gli affari esteri, e George Aivazoglou, senior vice presidente di NBA con delega all’Europa e al Medio Oriente, avrebbero avuto riunioni private con i dirigenti di Milan, Psg, Barcellona, ​​Bayern Monaco e Real Madrid a Copenhagen, dove si sta tenendo la conferenza annuale dei club di calcio europei. A differenza delle altre società Milan e Psg non possiedono squadre di basket. "Ovviamente (Tatum) non sarebbe stato invitato qui se le cose con li club di calcio non stessero andando nella giusta direzione", ha dichiarato un dirigente di una delle principali società calcistiche interessate, presente alla conferenza di Copenaghen.



La prossima settimana in Italia i club di Eurolega si riuniranno per valutare le proposte della Nba di acquisire l'Eurolega e fonderla con la nuova Nba Europe. L'Nba Europe prevede una lega composta da sedici squadre, strutturata con un sistema misto in cui alcune formazioni avranno il posto fisso sul modello delle franchigie americane, mentre altre vi accederanno per meriti sportivi acquisiti sul campo. Il torneo coinvolgerà le principali capitali europee come Manchester, Londra, Madrid, Istanbul e Atene.