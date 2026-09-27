Basket, Serie A: Milano vince all’esordio in rimonta, ok anche Bologna. La Maxima Roma parte male

Vittoria col brivido per Milano all’esordio, Trieste va ko all’Unipol Forum con il punteggio di 83-79. Fin dal primo periodo gli ospiti cercano di mettere il muso avanti, trascinati da Ross e Candussi. Alla prima pausa Trieste è avanti 19-17, e le cose non cambiano all’intervallo: l’Olimpia fatica in difesa e arriva anche alle due lunghezze di svantaggio, poi però rientra fino al -3 (41-38). La sfida dopo la sosta lunga è molto equilibrata, con Burnell e Wright che iniziano a carburare e a segnare con continuità. A dieci minuti dalla fine la squadra di Taccetti conduce 64-57, poi però nell’ultimo quarto arriva il ribaltone: l’Armani cambia ritmo, sorpassa ed è in controllo, ma la tripla di Galloway a pochi secondi dal termine riaccende le speranze triestine. Bolmaro e Wright sono glaciali ai liberi nel finale, e consegnano il successo a Poeta.