SERIE A

Basket, Serie A: Milano vince all’esordio in rimonta, ok anche Bologna. La Maxima Roma parte male

L’Armani piega Trieste 83-79, la Virtus risponde sbancando Varese 90-69

27 Set 2026 - 21:28
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Milano chiama, Bologna risponde nella prima giornata di Serie A di basket 2026/27: l’Armani soffre per tre quarti in casa contro Trieste ma poi riesce a imporsi 83-79. Bene anche la Virtus, che trova la prima vittoria in trasferta per 90-69 a Varese grazie a un quarto periodo super. Vincono in casa Tortona (101-93 su Verona) e Udine (87-63 contro Scafati), mentre l’esordio della Maxima Roma è amaro: Napoli espugna la capitale 94-75.

ARMANI OLIMPIA MILANO-PALLACANESTRO TRIESTE 83-79

Vittoria col brivido per Milano all’esordio, Trieste va ko all’Unipol Forum con il punteggio di 83-79. Fin dal primo periodo gli ospiti cercano di mettere il muso avanti, trascinati da Ross e Candussi. Alla prima pausa Trieste è avanti 19-17, e le cose non cambiano all’intervallo: l’Olimpia fatica in difesa e arriva anche alle due lunghezze di svantaggio, poi però rientra fino al -3 (41-38). La sfida dopo la sosta lunga è molto equilibrata, con Burnell e Wright che iniziano a carburare e a segnare con continuità. A dieci minuti dalla fine la squadra di Taccetti conduce 64-57, poi però nell’ultimo quarto arriva il ribaltone: l’Armani cambia ritmo, sorpassa ed è in controllo, ma la tripla di Galloway a pochi secondi dal termine riaccende le speranze triestine. Bolmaro e Wright sono glaciali ai liberi nel finale, e consegnano il successo a Poeta.

OPENJOBMETIS VARESE-VIRTUS COSTA BOLOGNA 69-90

Milano chiama, Bologna risponde: 90-69 in casa di Varese al debutto. La sfida è in mano alla Virtus fin dal primo quarto, quando Alston inizia a prendere confidenza in attacco e firma i primi punti per il 26-21 dopo i primi dieci minuti. Alviti prova a tenere a galla l’Openjobmetis, che però all’intervallo insegue sul 47-39 in favore degli ospiti. Anche dopo la pausa lunga la sfida è abbastanza equilibrata, ma la Costa mangia qualche altro punto per arrivare al 68-58 a seicento secondi dal termine. Negli ultimi dieci minuti gli emiliani archiviano la pratica: 22 punti segnati e soltanto 11 subiti, con un Baldasso in grande spolvero che eguaglia Alston come top scorer di giornata (17 punti). 

LE ALTRE PARTITE

Inizia con una vittoria casalinga il Campionato di Tortona, 101-93 ai danni della neopromossa Verona. Per la Bertram è decisivo Dante Maddox, autore di 23 punti: alla Tezenis non basta la doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi di Mike Tobey. Destino analogo per Udine, 87-63 contro la Givova Scafati grazie al duo Battle (18 punti) e Valentine (17 punti). Parte male invece l’avventura della Maxima Roma in Serie A: Napoli sbanca nettamente la capitale vincendo 94-75. Dowtin mattatore assoluto con 19 punti, per i padroni di casa non basta uno stoico Miro Bilan (18 punti e 11 rimbalzi). 

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