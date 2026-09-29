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NBA

LeBron, prime foto in maglia Phila: "Sarei andato ai Knicks se non avessero vinto"

29 Set 2026 - 12:20
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LeBron James comincia la sua 24esima stagione Nba in carriera con addosso il blu, il bianco e il rosso dei Philadelphia 76ers, ma le cose sarebbero potute andare diversamente: "Mi sarei visto bene a giocare al Madison Square Garden e finire lì la mia carriera - ha detto nella conferenza stampa di inizio stagione - È uno dei posti migliori in cui abbia mai giocato. Per quanto mi riguarda, è l’arena numero 1 del mondo, almeno da giocatore di basket. Ma dopo che hanno battuto San Antonio mi sono detto 'Ehi, non posso'. Voi tutti [riferendosi alla stampa e ai media, ndr] non me l’avreste fatta passare. Ma ho molto rispetto per i Knicks, ovviamente: hanno una squadra incredibile con giocatori incredibili. Un applauso a Jalen Brunson: amo quel ragazzo, è incredibile. Ma sono contento dove sto e non vedo l’ora di cominciare".
James giocherà al suo amato Madison Square Garden nella opening night, nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, quando i Knicks riceveranno anche gli anelli di campioni Nba.

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