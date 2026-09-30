Tennis, Wta Finals: Sabalenka seconda qualificata in singolare

30 Set 2026 - 12:49
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Aryna Sabalenka è la seconda giocatrice qualificata per le WTA Finals in singolare. A Indian Wells, che ospiterà il torneo in programma dall'8 al 15 novembre, la numero 2 del mondo sarà protagonista per il sesto anno di fila del grande appuntamento di fine stagione riservato alle otto migliori giocatrici e alle otto migliori coppie al mondo. "Tutto il duro lavoro, la dedizione, la disciplina e la costanza mi hanno portata a raggiungere questo traguardo incredibile. Sono felicissima di tornare alle WTA Finals e sono pronta per l'ultimo sprint della stagione" ha detto a wtatennis.com Sabalenka, seconda giocatrice dal 2003 a qualificarsi per sei anni di fila dopo la polacca Agnieszka Radwanska (dal 2011 al 2016).Sabalenka ha raggiunto due finali in carriera alle WTA Finals: nel 2022, quando è stata sconfitta da Caroline Garcia, e nel 2025, fermata da Elena Rybakina, che ha interrotto dopo l'ultimo US Open la sua serie di 99 settimane consecutive da numero 1 del mondo.

Nel 2026 Sabalenka ha raggiunto cinque finali e conquistato tre titoli: ha trionfato a Brisbane (WTA 500) e completato il Sunshine Double, ovvero si è imposta nei WTA 1000 di Indian Wells e Miami, come in singolare prima di lei erano riuscite a fare solo Steffi Graf (1994 e 1996), Kim Clijsters (2005), Viktoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022).Negli Slam è arrivata in finale all'Australian Open e allo US Open, ai quarti al Roland Garros e si è fermata negli ottavi a Wimbledon. E' comunque la giocatrice con più successi nei major nel circuito WTA nel 2026, 19 su 23 incontri giocati. Forte di 21 vittorie su 25 partite nei WTA 1000, Sabalenka è terza per successi complessivi njel circuito maggiore (46), dietro Jessica Pegula e Rybakina. E' anche la prima per vittorie in due set, ben 41, nove in più rispetto alle 32 di Mirra Andreeva, seconda in questa speciale classifica.

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