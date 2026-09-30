Sci e montanga, a Bolzano torna la fiera Prowinter

'obiettivo è offrire a negozianti, noleggiatori e operatori del settore una panoramica completa e a 360 gradi sulle novità più interessanti della prossima stagione, creando un ecosistema integrato in cui l'attrezzatura invernale incontra le migliori soluzioni per la vita all'aria aperta.



“Prowinter 2027 racconta come sta cambiando il mondo della montagna: oggi è sempre più aperto, internazionale e attento alle sfide future” afferma Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter. “Quest’anno non abbiamo solo ampliato gli spazi della fiera, ma anche i temi e le opportunità di confronto. Dalle innovazioni proposte dalle startup all’apertura verso il mercato globale dell’outdoor, fino al dibattito sui cambiamenti climatici, Prowinter vuole essere un punto di riferimento per chi desidera capire e affrontare il futuro del business invernale.”



Tra i fiori all'occhiello della nuova edizione spicca infatti il rinnovato Prowinter Award 2027, nato come strumento per identificare i prodotti con maggiore potenziale sul mercato. Non più un semplice complemento, ma un vero e proprio asset strategico capace di generare visibilità e valore per i brand partecipanti.

Quest'anno l'Award guarda con decisione oltre confine: ogni giuria accoglierà infatti un membro estero, conferendo al premio un respiro sempre più internazionale.

Le categorie Special Prize 2027 dell'Award vedranno invece una sezione dedicata allo Snowboard e una all'Eyewear (modelli, lenti, tecnologie, soluzioni). Fa il suo ingresso anche un inedito ITAS Safety Award, un premio trasversale tra sci e outdoor dedicato alla sicurezza, che per il 2027 avrà come focus specifico i caschi.

Le candidature a Prowinter Award 2027 sono già aperte sul sito di Prowinter.