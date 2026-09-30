Sci e montanga, a Bolzano torna la fiera Prowinter

Prowinter, l’appuntamento B2B di riferimento per il mondo dell’outdoor e degli sport invernali, si prepara per l'edizione 2027, confermandosi come la fiera della montagna invernale per eccellenza. L'evento tornerà a Fiera Bolzano da domenica 10 a martedì 12 gennaio 2027, con un format rinnovato, in forte espansione e una vocazione globale sempre più marcata.
Dopo i successi delle passate edizioni, Prowinter 2027 si prepara ad accogliere un numero ancora maggiore di professionisti, ampliando i propri spazi espositivi e registrando una significativa crescita del numero degli espositori. Al centro di questo sviluppo c'è una netta spinta all'internazionalizzazione, che mira a portare decision maker da tutto il mondo a Bolzano, consolidando la manifestazione come piattaforma di riferimento, innovazione e confronto per l’industria.
In questa 27ª edizione, la manifestazione consoliderà la propria identità ibrida, integrando in modo sempre più sinergico il tradizionale comparto dello sci e gli sport sulla neve con un focus strategico sul mondo outdoor. Proprio in quest'ottica, Prowinter Outdoor si ripresenta nel 2027 in una veste sempre più ampia e dal grande valore strategico. I padiglioni accoglieranno infatti espositori provenienti da tutto il mondo, con collaborazioni importanti con associazioni da mercati chiave come Stati Uniti, Cina, Francia e diverse nazioni europee. In questo palcoscenico si inserisce perfettamente la riconferma dello Scandinavian Village, che tornerà ad affiancare l’Italian Outdoor Village: un simbolo concreto dell’incontro tra Nord e Sud dell’Europa, dove le eccellenze internazionali del settore potranno confrontarsi in un unico momento e spazio.
'obiettivo è offrire a negozianti, noleggiatori e operatori del settore una panoramica completa e a 360 gradi sulle novità più interessanti della prossima stagione, creando un ecosistema integrato in cui l'attrezzatura invernale incontra le migliori soluzioni per la vita all'aria aperta.
“Prowinter 2027 racconta come sta cambiando il mondo della montagna: oggi è sempre più aperto, internazionale e attento alle sfide future” afferma Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter. “Quest’anno non abbiamo solo ampliato gli spazi della fiera, ma anche i temi e le opportunità di confronto. Dalle innovazioni proposte dalle startup all’apertura verso il mercato globale dell’outdoor, fino al dibattito sui cambiamenti climatici, Prowinter vuole essere un punto di riferimento per chi desidera capire e affrontare il futuro del business invernale.”
Tra i fiori all'occhiello della nuova edizione spicca infatti il rinnovato Prowinter Award 2027, nato come strumento per identificare i prodotti con maggiore potenziale sul mercato. Non più un semplice complemento, ma un vero e proprio asset strategico capace di generare visibilità e valore per i brand partecipanti.
Quest'anno l'Award guarda con decisione oltre confine: ogni giuria accoglierà infatti un membro estero, conferendo al premio un respiro sempre più internazionale.
Le categorie Special Prize 2027 dell'Award vedranno invece una sezione dedicata allo Snowboard e una all'Eyewear (modelli, lenti, tecnologie, soluzioni). Fa il suo ingresso anche un inedito ITAS Safety Award, un premio trasversale tra sci e outdoor dedicato alla sicurezza, che per il 2027 avrà come focus specifico i caschi.
Le candidature a Prowinter Award 2027 sono già aperte sul sito di Prowinter.
Tra le grandi novità dell'edizione 2027 spicca Prowinter To The Peak, nato dalla collaborazione tra Fiera Bolzano e To The Peak, con l’obiettivo di portare la spinta innovativa delle startup del mondo sci e outdoor direttamente a contatto con il mondo B2B. Attraverso la call ufficiale, aperta fino al 25 ottobre, verranno selezionate fino a 10 realtà innovative che avranno l'opportunità di esporre all'interno del nuovo Start-up Village, un'area dedicata dove, lunedì 11 gennaio alle 11:30, saranno protagoniste di una sessione di pitch: pochi minuti a testa per presentarsi a investitori, stampa e attori del comparto.
La costruzione di queste relazioni proseguirà anche oltre il consueto orario fieristico grazie allo storico Prowinter Party. In programma per la domenica sera, questo momento aperto a espositori e visitatori animerà la prima giornata di manifestazione, offrendo un palcoscenico informale e rilassato per il networking, l'ispirazione e l’interscambio di idee tra aziende, professionisti e stampa di settore.
Infine, la sostenibilità continuerà a essere un pilastro fondamentale, diventando un elemento visibile e distintivo dell'intera esperienza in fiera. Da martedì 12 a giovedì 14 gennaio 2027 tornerà a Fiera Bolzano anche lo Ski Industry Climate Summit, un punto di incontro internazionale di altissimo livello che porterà a Bolzano i massimi professionisti della sostenibilità, con keynote, presentazioni e tavole rotonde dedicate al futuro climatico del settore.
I ticket per visitare la fiera saranno disponibili online a partire dal 15 ottobre 2026.