MotoGP, Marquez: "Che ricordo a Motegi in Giappone con carica extra"

Marc Marquez arriva in Giappone dopo aver visto Martin allungare nella classifica della MotoGP. Lo spagnolo della Ducati non fa proclami, ma si affida al passato per darsi la carica. "Il GP del Giappone del 2025 rappresenta un ricordo indelebile che mi lega in modo speciale al Ducati Lenovo Team. Questa memoria e l'incredibile affetto dei tifosi giapponesi mi danno un'extra carica per affrontare il fine settimana. Motegi è una pista che mi piace davvero molto: l'obiettivo è fare bene ed essere competitivi", ha detto.

