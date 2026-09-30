F1, Vasseur: "A Sepang dovremo cogliere ogni opportunità"

La F1 sbarca a Sepang per un insolito GP del Bahrain in Malesia e la Ferrari va a caccia del riscatto dopo le ultime difficili gare. Dal canto suo Frederic Vasseur sembra pensare solo alla pista nei giorni in cui è stato messo in dubbio il suo futuro a Maranello. "Quello di Sepang è un circuito che rappresenta una sfida molto diversa rispetto alle piste che abbiamo affrontato di recente. Lo sforzo cui vetture e piloti sono sottoposti è molto elevato e le condizioni atmosferiche variabili possono giocare un ruolo importante nel corso del weekend. Come abbiamo visto nelle ultime gare, il gruppo è molto compatto e la competitività da sola non basta: è fondamentale riuscire a mettere insieme ogni aspetto del fine settimana. Dovremo rimanere concentrati e cogliere ogni opportunità per ottenere il miglior risultato possibile", ha detto il team principal del Cavallino.