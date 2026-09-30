MotoGP, Bagnaia: "A Motegi la mia ultima vittoria, pensiero positivo per il weekend"

In Austria ha intravisto un po' di luce e per questo Pecco Bagnaia spera che in Giappone dopo dodici mesi dopo la sua ultima vittoria, possa davvero esserci una svolta o almeno un ritorno al passato. "Amo il Giappone e, ogni anno, sono davvero felice di tornare a correre qui. A Motegi ho conquistato la mia ultima vittoria e questo è un pensiero positivo con cui affrontare il weekend. In Austria abbiamo lottato ma siamo comunque tornati nei punti: ora dobbiamo continuare a lavorare sodo per ritrovare le migliori sensazioni alla guida", le parole del ducatista.