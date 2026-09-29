Devon Hall allo scadere trascina Milano: il derby di Eurolega con Bologna finisce 87-85

LA PARTITA

Milano parte molto meglio, e nei minuti finali del primo quarto prende il largo sulla Virtus. A trascinare la squadra di casa in avvio è RJ Cole, autore di 5 punti consecutivi negli ultimi secondi. Il primo periodo termina così 30-20 per la squadra di Poeta. L’Olimpia prende il largo, e a 4’ dall’intervallo arriva a 15 lunghezze di vantaggio sugli avversari. Bologna si risveglia immediatamente, e infila un parziale di 9-0 in poco più di sessanta secondi, riportandosi a contatto: le due squadre vanno al riposo sul 47-41 per Milano, con una partita comunque ancora in equilibrio.



Nei primi minuti del terzo quarto la squadra di Poeta mantiene il margine grazie soprattutto ai liberi di Wright prima e Peters poi, fino al momento in cui Wendell Moore Jr riporta i suoi a contatto. La guardia ex Detroit Pistons realizza 7 punti consecutivi, e i canestri di Alston Jr prima, e Bello poi, portano Bologna sul 67-66 a 10’ dalla sirena. L’ultimo periodo è all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le squadre che vanno avanti nel punteggio a fasi alterne. Devon Hall segna 8 punti in tre minuti e porta i suoi avanti di 2 lunghezze, fino al canestro di Diarra, che fissa il punteggio sull’85-85. Tutto finito? Neanche per sogno: Devon Hall, autore degli ultimi 10 punti, segna l’ultimo canestro della partita e regala il derby a Milano: al Forum finisce 87-85. Il top scorer del match è Diarra con 15 punti, bene anche Carr, che sfiora la doppia doppia. Per Milano ancora bene Guduric, che si ferma a 14.