Nba: Cleveland piega Golden State, vincono Clippers e Nuggets. Ancora bene New York

NEW ORLEANS PELICANS-LOS ANGELES CLIPPERS 113-116

Beffa sul finale per New Orleans, che conduce a lungo ma poi deve arrendersi 116-113 in casa contro i Clippers. I Pelicans fin dal primo quarto cominciano bene, con McCollum che prova a spingere i suoi fino al 37-31 alla prima pausa breve. Il vantaggio dei padroni di casa resta invariato anche dopo il secondo periodo, con New Orleans che conduce sempre di sei lunghezze, sul 62-56. Dopo l’intervallo i rossoblù di Los Angeles si mettono in moto per provare a rimontare, nonostante gli avversari tentino la fuga più volte: Powell (35 punti totali per lui) e Harden (27 punti) portano i Clippers fino al sorpasso a tre minuti dalla fine della partita, con McCollum che però non molla. Serve tutta la freddezza del mondo a Harden in lunetta nel finale per non sbagliare nessun tiro libero e congelare il tabellino sul 116-113 alla sirena finale. Vittoria numero 19 per i Clippers, quinti a Ovest: ultimo posto nella stessa conference per New Orleans, alla sconfitta numero 28.