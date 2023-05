Nba: Boston sbanca Miami sulla sirena, si andrà a gara-7

NBA PLAYOFF

La finale di Conference ad Est è in parità: 104-103 per i Celtics, decisivo White allo scadere. Gli Heat, avanti 3-0 nella serie, sprecano il terzo match point

© Getty Images Incredibile quanto successo in Nba: in gara-6, Boston si impone 104-103 su Miami, risalendo dal 3-0 nella serie ora sul 3-3. Servirà gara-7, dunque, per decretare la rappresentante della Eastern Conference alle Finals. Decisivo il canestro sulla sirena di Derrick White. A trascinare gli uomini di Mazzulla sono anche Tatum (31 punti e 12 rimbalzi) e Brown (26+10), mentre non bastano i 24 di Jimmy Butler alla formazione di Spoelstra.

Boston riesce nell'incredibile: vince 104-103 contro Miami sulla sirena in gara-6 e rimette tutto in parità nella serie della finale di Conference ad Est. Quella tra i Celtics e gli Heat si candida seriamente a miglior serie dell'anno e, probabilmente, del ventunesimo secolo. Dal 3-0 in favore di Butler e compagni, sembrava tutto pronto per le Nba Finals contro Denver, ma gli uomini di Mazzulla riescono a fare una cosa successa soltanto altre tre volte nella storia: di pareggiare una serie sul 3-3 partendo dal triplo svantaggio.

E il finale è clamoroso: sul 103-102 per i padroni di casa, dopo un canestro a 1" dalla fine di Smart finito sul ferro, White si fionda sul pallone e, con un decimo di secondo rimasto sul cronometro, fa partire una conclusione che vale il 104-103 sulla sirena. Il Kaseya Center è ammutolito, la rimonta è completa: ci si giocherà tutto in gara-7. Boston, che conduce il match quasi in tutta la sua interezza, si presenta a 3 minuti dalla fine sul +10 (98-88) prima dell'ennesima rimonta firmata da un Jimmy Butler fino a quel momento negativo ma voglioso di chiudere la serie. Alla fine, è doppia doppia a quota 24 punti con 11 rimbalzi per il leader degli Heat.

Oltre a Derrick White, autore di un canestro già storico, a trascinare Mazzulla sono Jayson Tatum (31 punti e 12 rimbalzi) e Jaylen Brown (26 con 10 rimbalzi), con Marcus Smart a quota 21. Adesso, si torna al TD Garden per quella che si prospetta essere una delle gare-7 più infuocate di sempre. Come l'anno scorso, sarà la sfida decisiva a decretare la rappresentante della Eastern Conference alle Finals: Miami e Butler sperano di non rivivere la fortissima delusione del 2021/2022. Ma uscire da 3-0, vale a dire una cosa mai successa finora nella storia dell'Nba, farebbe molto, molto più male.