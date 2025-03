Napoli, Valli: "Inizia l'ultimo terzo di campionato, per battere Pistoia serve una gran difesa"

Il coach di Napoli è pronto a ripartire dopo la pausa lunga e ha presentato lo scontro diretto con Pistoia. "Domani inizia l'ultimo terzo di campionato molto importante per noi con lo scontro diretto contro Pistoia. Una squadra che certamente è in striscia negativa, ma ha perso gare con scarti minimi tranne che con Trapani. Dispone di un organico molto atletico, ma noi dobbiamo soprattutto, più che preoccuparci di Pistoia, di vedere quello che accade in casa nostra. Abbiamo utilizzato la pausa per rimettere in squadra Egbunu, mentre Treier, reduce dagli impegni con la sua nazionale, è alle prese con uno stato influenzale e valuteremo che tipo di contributo potrà darci. La partita verrà decisa dalla squadra che sicuramente riuscirà a dare un apporto difensivo importante, perché questa sfide salvezza si decidono soprattutto con la difesa. Contiamo inoltre di avere una forte presenza del nostro pubblico sugli spalti perché, come ho sempre avuto modo di dire con convinzione, i tifosi sono il nostro sesto uomo in campo".