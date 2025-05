Napoli, niente Shaq nella nuova proprietà: "Non vi è alcun contatto"

Riportiamo il comunicato rilasciato dai campani nella serata di ieri, in seguito alle notizie di un coinvolgimento di Shaquille O'Neal nel nuovo assetto societario: "La S.S. NapoliBasket srl, in riferimento alle notizie di stampa pubblicate in relazione alla partecipazione del Sig. Shaquille O'Neal alla compagine societaria, precisa che è ben lieta di poter ospitare Mike Parris, storico braccio destro di O'Neal, ma che al momento non vi è alcun contatto in essere con l'Hall of fame Statunitense. Pertanto le notizie riferite dagli organi di stampa sono esclusivamente rumor, in questo momento prive di fondamento".