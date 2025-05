Pistoia, Okorn: "Abbiamo giocato con personalità, sono felice"

A margine della sconfitta incassata al PalaBigi contro Reggio Emilia (86-72), coach Gasper Okorn ha commentato l'ultima partita dell'anno di Pistoia: "Abbiamo giocato una buona gara nel complesso, con qualche calo soltanto a fine gara quando non siamo riusciti a restare attaccati. Non era semplice a livello mentale giocare questa gara ma sono orgoglioso della mia squadra. Abbiamo giocato con personalità e sono felice. I tifosi sono stati ancora una volta incredibili. Nonostante la retrocessione già certa hanno supportato la squadra anche oggi in gran numero per l’ultima partita della stagione. Pistoia ha dimostrato ancora una volta di essere una città in cui si respira grande basket, con un’atmosfera sempre incredibile. Ribadisco, sono davvero dispiaciuto per tutto quanto accaduto e come è finita l’annata".